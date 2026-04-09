Ο Τραμπ έπληξε την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ περισσότερο από ό,τι ο Πούτιν, λέει ο Τσέχος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, προειδοποίησε ότι τα πρόσφατα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που αμφισβητούν τον ρόλο του ΝΑΤΟ έχουν βλάψει την αξιοπιστία της συμμαχίας περισσότερο από ό,τι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Πάβελ, στρατηγός του ΝΑΤΟ εν αποστρατεία και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης ότι η κριτική του Τραμπ προς τη συμμαχία για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν «για να το θέσω ήπια, άδικη».

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το τσεχικό μέσο ενημέρωσης Seznam Zprávy στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, ο Πάβελ τόνισε ότι το ΝΑΤΟ χτίστηκε πάνω στις αρχές της αποτροπής και της συλλογικής άμυνας.

«Τη στιγμή που αρχίζουμε να αμφισβητούμε τη συμμαχία ως μια ενιαία, ενωμένη οντότητα, έτοιμη να δράσει από κοινού και πολύ αποφασιστικά, τότε, φυσικά, ο ρόλος της χάνεται», προειδοποίησε.

«Πρέπει να ειπωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για να μειώσει την αξιοπιστία της συμμαχίας τις τελευταίες εβδομάδες από ό,τι έχει καταφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό, φυσικά, δεν είναι καλά νέα», πρόσθεσε.

Είπε ότι η κριτική του Τραμπ φαίνεται να παραβλέπει το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και «όχι μια συμμαχία που θα βοηθήσει αυτόματα σε πολέμους που διεξάγονται εκτός της επικράτειάς του».

Ο Πάβελ είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «δεν ενημερώθηκαν από την αρχή για τους στόχους και τις επιχειρήσεις και στην πραγματικότητα κανείς δεν τους ζήτησε καν συνεργασία».

«Μόνο όταν ο πόλεμος άρχισε να εξελίσσεται προς μια ίσως απροσδόκητη κατεύθυνση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ασφαλή πλοήγηση στο στενό του Ορμούζ, και όταν δεν έλαβε θετική απάντηση, το θεώρησε απογοήτευση για ολόκληρο το ΝΑΤΟ», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «άδικο».

Ξεχωριστά, ο Πάβελ εμπλέκεται αυτή τη στιγμή σε μια έντονη σύγκρουση με τον Τσέχο υπουργό Εξωτερικών Πέτρ Ματσίνκα σχετικά με το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούνιο, μέρος της μακροχρόνιας διαμάχης του με την κυβέρνηση σχετικά με τις αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική.

Διαβάστε επίσης:

Πώς οι Tραμπ έχασαν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Bitcoin

Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Ρίο (video)

ΝΑΤΟ: Σε κίνδυνο η συμμαχία, λόγω Μέσης Ανατολής, λέει Αμερικανός διπλωμάτης – «Στρατηγική γκάφα ιστορικών διαστάσεων» ο πόλεμος με το Ιράν