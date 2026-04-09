ΝΑΤΟ: Σε κίνδυνο η συμμαχία, λόγω Μέσης Ανατολής, λέει Αμερικανός διπλωμάτης – «Στρατηγική γκάφα ιστορικών διαστάσεων» ο πόλεμος με το Ιράν

Οι συχνές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ, καθώς και η έντονη χρήση ακριβών, στρατιωτικών μέσων από τον αμερικανικό στρατό στο Ιράν έχουν αποδυναμώσει τη συμμαχία, λέει στο Euronews ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ίβο Ντάαλντερ, δήλωσε στο Euronews ότι οι επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση από τη συμμαχία, καθώς και οι αντιπαραθέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο, έχουν δημιουργήσει τη «χειρότερη κρίση» που αντιμετώπισε ποτέ το ΝΑΤΟ.

«Οι τελευταίες έξι εβδομάδες ήταν εξαιρετικά επιζήμιες για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ντάαλντερ. «Βλέπουμε ένα διαιρεμένο ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ο στόχος πρώτα της Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια της Ρωσίας για το μεγαλύτερο μέρος των 80 ετών», είπε.

Ο Ίβο Ντάαλντερ

Ο Ντάαλντερ είπε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην υπερασπιστούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ από μελλοντική στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας ή άλλων αντιπάλων έχουν αποσταθεροποιήσει τη συμμαχία και έχουν κλονίσει την παγκόσμια τάξη.

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος των έξι εβδομάδων κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τους στρατιωτικούς πόρους των ΗΠΑ, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλα αποθέματα αναχαιτιστικών και άλλων πυραύλων κατά την εκστρατεία κατά της Τεχεράνης.

Ευκαιρία για Ρωσία – Κίνα

«Ένα ΝΑΤΟ που βρίσκεται πραγματικά σε αντιπαράθεση, ένα ΝΑΤΟ στο οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει “δεν πρόκειται να σε υπερασπιστώ”, είναι μια καλή στιγμή για να δοκιμάσεις το ΝΑΤΟ αν βρίσκεσαι στη Μόσχα», είπε. «Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να δοκιμάσετε τι θα μπορούσατε να κάνετε στην Ταϊβάν αν βρίσκεστε στο Πεκίνο, επειδή μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ικανότητας των ΗΠΑ έχει μεταφερθεί στον Κόλπο», προσέθεσε.

Ο Ντάαλντερ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ υπό τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα από το 2009 έως το 2013, χαρακτήρισε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν ως «στρατηγικό λάθος ιστορικών διαστάσεων». «Μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ δαπανήθηκε σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος αποδείχθηκε μια στρατηγική γκάφα ιστορικών διαστάσεων», είπε.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για μια σειρά συζητήσεων, μεταξύ άλλων με τον Τραμπ, και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, καθώς και τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ρούτε αναμένεται να προσπαθήσει να απαλύνει μέρος της εχθρότητας που έχει προκύψει μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, ο Ντάαλντερ πιστεύει ότι –εκ πρώτης όψεως– το Ιράν έχει το «πάνω χέρι» σε σχέση με τους όρους της εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε την Τρίτη για να αποτραπεί η ολοσχερής «πολιτισμική καταστροφή». Έγινε συμφωνία για την επαναλειτουργία των διεθνών ναυτιλιακών οδών μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο, θα απαιτείται άδεια από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις για τα πλοία που επιχειρούν να περάσουν.

Το Ιράν έχει κρατήσει όμηρο το Στενό ως μέρος των αντιποίνων του κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το ουσιαστικό κλείσιμό του έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς και μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πλήρεις λεπτομέρειες για το πώς θα διασφαλιστεί το Στενό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου, δεν είναι σαφείς.

«Το Στενό του Ορμούζ ήταν ανοιχτό πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών», δήλωσε ο Ντάαλντερ. «Τώρα τα πλοία μπορεί να περνούν από εκεί. Δεν γνωρίζουμε πόσα. Δεν ξέρουμε πότε. Δεν ξέρουμε πού. Και σε κάθε περίπτωση, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή προς όφελος του Ιράν και εις βάρος όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», είπε.

