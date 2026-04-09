WSJ: Ο Τραμπ σκέφτεται να «τιμωρήσει» χώρες του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, και να επιβραβεύσει άλλες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει σχέδιο να «τιμωρήσει» ορισμένα μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι δεν στάθηκαν χρήσιμα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που κρίθηκαν ως μη υποστηρικτικές στον πόλεμο στο Ιράν, σε χώρες που στήριξαν περισσότερο την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία. Η πρόταση αυτή απέχει πολύ από τις πρόσφατες απειλές του προέδρου Τραμπ για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμμαχία, κάτι που κατά τον νόμο δεν μπορεί να κάνει χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.

Το σχέδιο, που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες και βρήκε υποστηρικτές μεταξύ ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και είναι ένα από τα πολλά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να τιμωρήσει το ΝΑΤΟ. Υπογραμμίζει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων μετά την απόφαση του προέδρου να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν.

«Είναι αρκετά λυπηρό ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ την Τετάρτη.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 84.000 στρατιώτες σε όλη την Ευρώπη, αν και ο ακριβής αριθμός μεταβάλλεται λόγω στρατιωτικών ασκήσεων. Οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη αποτελούν κρίσιμο κέντρο των παγκόσμιων στρατιωτικών επιχειρήσεων και παρέχουν οικονομικό όφελος στη χώρα υποδοχής μέσω επενδύσεων. Οι βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το εν λόγω σχέδιο. Δεν καθορίστηκε ποιες χώρες θα χάσουν στρατεύματα, ωστόσο αρκετά μέλη της συμμαχίας έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία και πιο πρόσφατα προκάλεσαν την οργή του διαφωνώντας με τον πόλεμο στο Ιράν.

Χώρες σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η Ισπανία -η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει δεσμευτεί να ξοδεύει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα- απέκλεισε τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά του Ιράν από τη χρήση του εναέριου χώρου της.

Ακόμη, οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζουν δυσαρέσκεια προς τη Γερμανία, αφού κορυφαίοι αξιωματούχοι της επέκριναν τον πόλεμο του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα στήριξης των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλία επίσης εμπόδισε προσωρινά τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία, ενώ η γαλλική κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει τη χρήση βάσης στη νότια Γαλλία μόνο αφού διασφαλίστηκε ότι τα αεροσκάφη που θα προσγειώνονται εκεί δεν συμμετείχαν στις επιδρομές κατά του Ιράν.

Κέρδη για υποστηρικτικές χώρες

Πέρα από την αναδιάταξη στρατευμάτων, το σχέδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει και το κλείσιμο μιας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανόν στην Ισπανία ή τη Γερμανία.

Οι χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν επειδή θεωρούνται υποστηρικτικές -όπως οι Πολωνία, Ρουμανία, Λιθουανία και Ελλάδα- ενδέχεται να δουν ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν, άλλωστε, από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών άμυνας στο ΝΑΤΟ, και ήταν από τις πρώτες που δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν μια διεθνή συμμαχία για την παρακολούθηση των Στενών του Ορμούζ.

