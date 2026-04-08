ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:46
08.04.2026 23:44

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μη σπάσει την εκεχειρία εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο – «Θα ήταν ανόητο»

08.04.2026 23:44
JD Vance

Θα ήταν «ανόητη» κίνηση εκ μέρους του Ιράν να παραβιάσει την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο, τόνισε από την Ουγγαρία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση για την απειλή καταστροφής του πολιτισμού του Ιράν, την οποία είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βανς σημείωσε ότι η ηγεσία «φέρει πραγματικά την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν».

Σχετικά με τις κυρώσεις, επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει τόσο την άρση τους όσο και οικονομικές συνεργασίες, υπογραμμίζοντας όμως: «Αυτό δεν θα συμβεί αν οι Ιρανοί δεν δεσμευτούν πραγματικά να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».

Ο Βανς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανέναρξης πολέμου, λέγοντας ότι οι Ιρανοί «πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, αλλιώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο».

Τέλος, για τα Στενά του Ορμούζ τόνισε: «Έχουμε ήδη δει αύξηση της κυκλοφορίας σήμερα, ελπίζουμε να δούμε αύξηση της κυκλοφορίας και αύριο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι βλέπουμε σημάδια ότι τα Στενά αρχίζουν να ανοίγουν ξανά».

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μη σπάσει την εκεχειρία εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο – «Θα ήταν ανόητο»

Μέση Ανατολή: Το Σάββατο με Βανς οι συνομιλίες - «Παράλογες» μετά το ισραηλινό «μπουρλότο» λέει το Ιράν, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:34
«Λύγισε» ο Πάνος Ρούτσι: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις, αλλά εγώ ήμουν στο νεκροταφείο»

Champions League: «Διπλό» τετράδας για Ατλέτικο, 2-0 στην Μπαρτσελόνα – Αβαντάζ και για Παρί, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ στο Παρίσι

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, 89-85 τη Μούρθια και… τώρα Μπιλμπάο

