Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μη σπάσει την εκεχειρία εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο – «Θα ήταν ανόητο»

Θα ήταν «ανόητη» κίνηση εκ μέρους του Ιράν να παραβιάσει την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο, τόνισε από την Ουγγαρία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.
«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν», πρόσθεσε ο ίδιος.
Σε ερώτηση για την απειλή καταστροφής του πολιτισμού του Ιράν, την οποία είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βανς σημείωσε ότι η ηγεσία «φέρει πραγματικά την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν».
Σχετικά με τις κυρώσεις, επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει τόσο την άρση τους όσο και οικονομικές συνεργασίες, υπογραμμίζοντας όμως: «Αυτό δεν θα συμβεί αν οι Ιρανοί δεν δεσμευτούν πραγματικά να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».
Ο Βανς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανέναρξης πολέμου, λέγοντας ότι οι Ιρανοί «πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, αλλιώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο».
Τέλος, για τα Στενά του Ορμούζ τόνισε: «Έχουμε ήδη δει αύξηση της κυκλοφορίας σήμερα, ελπίζουμε να δούμε αύξηση της κυκλοφορίας και αύριο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι βλέπουμε σημάδια ότι τα Στενά αρχίζουν να ανοίγουν ξανά».
