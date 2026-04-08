Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν ξανά οι Άγιοι Τόποι μετά την «εύθραυστη» εκεχειρία με το Ιράν

Από αύριο θα ανοίξουν και πάλι οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Η απόφαση αφορά τα ιερά σημεία που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον ανατολικό τομέα της πόλης, ο οποίος έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Κότελ (Τείχος των Δακρύων), ιερό τόπο για τους εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου, που αποτελεί κέντρο λατρείας για τους χριστιανούς, καθώς και την Πλατεία των Τζαμιών, που είναι ιερός χώρος για τους μουσουλμάνους.

Οι χώροι αυτοί είχαν κλείσει από την ισραηλινή αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η επαναλειτουργία τους έρχεται μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σηματοδοτώντας μια πρώτη επιστροφή στην κανονικότητα στην ευαίσθητη περιοχή της Παλιάς Πόλης.

Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα