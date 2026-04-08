ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:46
08.04.2026 23:22

Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν ξανά οι Άγιοι Τόποι μετά την «εύθραυστη» εκεχειρία με το Ιράν

08.04.2026 23:22
Από αύριο θα ανοίξουν και πάλι οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Η απόφαση αφορά τα ιερά σημεία που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον ανατολικό τομέα της πόλης, ο οποίος έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Κότελ (Τείχος των Δακρύων), ιερό τόπο για τους εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου, που αποτελεί κέντρο λατρείας για τους χριστιανούς, καθώς και την Πλατεία των Τζαμιών, που είναι ιερός χώρος για τους μουσουλμάνους.

Οι χώροι αυτοί είχαν κλείσει από την ισραηλινή αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η επαναλειτουργία τους έρχεται μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σηματοδοτώντας μια πρώτη επιστροφή στην κανονικότητα στην ευαίσθητη περιοχή της Παλιάς Πόλης.

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:34
«Λύγισε» ο Πάνος Ρούτσι: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις, αλλά εγώ ήμουν στο νεκροταφείο»

Champions League: «Διπλό» τετράδας για Ατλέτικο, 2-0 στην Μπαρτσελόνα – Αβαντάζ και για Παρί, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ στο Παρίσι

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, 89-85 τη Μούρθια και… τώρα Μπιλμπάο

