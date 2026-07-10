Reuters: Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης το πιστόλι που του χάρισε ο Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο δώρο επέλεξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα..

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε στον καθένα από τους ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας από ένα πολυτελές περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από κουτί με πραγματικά πυρομαχικά και ειδική επιστολή που επέτρεπε την εξαγωγή του όπλου από την Τουρκία.

« Τι δώρο!», αναφέρει σε ανάρτηση το πρακτορείο NEXTA.

«Ο Ερντογάν χάρισε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ vintage ρεβόλβερ φορτωμένα με πραγματικά πυρομαχικά.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη ότι θα δωρίσει το ρεβόλβερ της σε στρατιωτικό μουσείο μόλις απενεργοποιηθεί.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τα δώρα τους ούτε αυτοί, καθώς η αξία τους πιθανότατα υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται για αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος φέρεται να ξαφνιάστηκε περισσότερο ανακαλύπτοντας το όπλο στις βαλίτσες του στο αεροδρόμιο, το παρέδωσε άμεσα στην αστυνομία των Βρυξελλών προκειμένου να κλειδωθεί σε χρηματοκιβώτιο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πολωνού προέδρου, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε ότι το δώρο βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, τονίζοντας πως θα φυλαχθεί σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ήταν εκείνος που μοιράστηκε πρώτος φωτογραφίες του όπλου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, του οποίου το δώρο, σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ, συνοδευόταν από ένα πλήρες κιτ καθαρισμού και 500 σφαίρες.

Σε ότι αφορά, τέλος, τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήδη παρέδωσε το δικό του όπλο στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας προκειμένου να εκτίθεται εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

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