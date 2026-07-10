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10.07.2026 09:10

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Δεν επιθυμώ τοξικές καταστάσεις ούτε δέσμευση – Επιδιώκω την ηρεμία μου»

10.07.2026 09:10
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Για τις σχέσεις, τη συντροφοκότητα στη ζωή της και τις διαφορές που παρατηρεί στον εαυτό της αναφορικά με τις επιλογές της, καθώς τα χρόνια περνούν, μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου, επισημαίνοντας ότι πλέον είναι σε θέση να ξέρει τόσο τι θέλει όσο -πολύ περισσότερο- τι δεν θέλει.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η ηθοποιός τόνισε ότι στην ηλικία των 20 ερωτευόμαστε με πολύ πάθος και χωρίς σκέψη. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούμε -μεταξύ άλλων- ότι το «για πάντα» μπορεί και να μην υπάρχει, οπότε είναι σημαντικό να απολαύσει κανείς το «είμαι καλά για όσο…»

«Πλέον, συνειδητά ξέρω τι δεν θέλω και είναι πολλά αυτά που δεν θέλω. Επειδή είμαι γεμάτη, έχω κάνει τους κύκλους μου, επιδιώκω την ηρεμία μου, δεν επιθυμώ τοξικές καταστάσεις ούτε δέσμευση, με την έννοια του να δίνω λόγο και αναφορά για το τι κάνω, που είμαι, που πάω. Είμαι αυτόνομη, ανεξάρτητη, έχω το σπίτι μου, τη δουλειά μου, το παιδί μου. Από εκεί και πέρα, αν κάποια στιγμή βρεθεί κάτι στη ζωή μου, θα είναι με συγκεκριμένες συνθήκες και περιορισμούς. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το δεχθεί κάποιος αλλά έτσι είναι τα δεδομένα. Στα 20, ερωτεύεσαι χωρίς σκέψη. Βλέπεις κάποιον, σου αρέσει, τον διεκδικείς. Υπάρχει το “για πάντα”. Ξαφνικά, λοιπόν, όταν γκρεμίζεται η σχέση, ζεις δράματα. Περνώντας τα χρόνια, αντιλαμβάνεσαι το “να είμαι καλά για όσο…”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:01
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