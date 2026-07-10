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10.07.2026 09:14

Η NASA το παραδέχεται: Έχουμε καταγράψει αντικείμενα που δεν ξέρουμε τι είναι – Συνεχίζεται το μυστήριο με τα UFO

10.07.2026 09:14
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Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, παραδέχτηκε ότι η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων για τα οποία «δεν γνωρίζουμε τι είναι» — με άλλα λόγια, UFO.

Ο Άιζακμαν ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της NASA τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και έχει επιβλέψει μερικά σημαντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και την πρόσφατη αποστολή «Άρτεμις II». Ο 43χρονος ήταν επίσης ο πρώτος ιδιώτης που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο, όταν ηγήθηκε της αποστολής «Polaris Dawn» της SpaceX το 2024. Έτσι, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ένα-δύο πράγματα για τα UFO και τις πιθανές εξωγήινες μορφές ζωής, αυτός θα πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σωστά;

«Δεν ξέρουμε»

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast του Τζακ Γκόρντον, ο Άιζακμαν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ύπαρξη των UFO. Ένα θέμα που έχει γίνει πρόσφατα πρωτοσέλιδο, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε «αδημοσίευτο» υλικό με UFO σε νέα αρχεία πριν από μερικές εβδομάδες. Όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του σχετικά με τα UFO, ο Άιζακμαν είπε: «Δεν μπορώ να μισήσω το θέμα. Στην πραγματικότητα, με συναρπάζει απίστευτα, γιατί αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA».

Συνέχισε λέγοντας ότι η NASA είχε τραβήξει εικόνες που έδειχναν άγνωστα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγηθούν ως κομήτες ή δορυφόροι. «Έχουμε καταγράψει εικόνες —και αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ προοδευτικός— που, με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι», παραδέχτηκε. Η NASA έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι διαθέτει οποιαδήποτε στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα UFO είναι εξωγήινης προέλευσης.

Τα μυστικά του Άρη

O Άιζακμαν δεν παρέκλινε από αυτή τη γραμμή, λέγοντας ότι δεν είχε δει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αλλά ότι παραμένει αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε μέσα στη διάρκεια της ζωής μας. Συνέχισε: «Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε, μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο ίσως νομίζουμε ότι είναι».

Πιστεύει μάλιστα ότι ορισμένα δείγματα που συλλέχθηκαν πρόσφατα από τον Άρη θα μπορούσαν να περιέχουν καθοριστικά στοιχεία. «Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποδείξουν, σε κάποιο σημείο, τη ύπαρξη μικροβιακής ζωής, τουλάχιστον στον Άρη», είπε, ενώ αναφερόμενος στο μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος, ο επικεφαλής της NASA δήλωσε ότι «δεν πιστεύω ότι είναι το πεπρωμένο μας να παραμείνουμε σε έναν μόνο πλανήτη».

Οι εικόνες του Πενταγώνου

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει δημοσιεύσει σειρές εικόνων, δεδομένων και άλλων αρχείων που σχετίζονται με τα UFO, τα οποία η NASA αποκαλεί πλέον «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP). Η πρώτη δέσμη αρχείων περιείχε 162 έγγραφα και περιλάμβανε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τις αποστολές «Απόλλων 12» και «Απόλλων 17». Ορισμένες από τις φωτογραφίες δείχνουν αντικείμενα παράξενου σχήματος που διακρίνονται στον ορίζοντα πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης.

Είτε πρόκειται για αστέρια, για κάποιο άλλο διαστημικό αντικείμενο είτε για εξωγήινο διαστημόπλοιο, είναι σίγουρα μη αναγνωρισμένα, κάτι που αρκεί για να συμπεριληφθούν σε αυτά τα αρχεία. Ο Άιζακμαν δήλωσε ότι ήταν ιδέα του Τραμπ να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές. «Πράγματι, είχαμε κρατήσει μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών κρυμμένο σε φακέλους κάπου, και ο πρόεδρος είπε: “Γιατί; Δημοσιοποιήστε τις. Δεν έχουμε χρόνο να τις μελετήσουμε. Ας μας πουν άλλοι τι είναι”, και αυτή η προσπάθεια είναι ορατή. Και θα συνεχίσετε να τη βλέπετε», είπε.

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