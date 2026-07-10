search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 10:22

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

10.07.2026 10:22
gipedo-kansas-mundial

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

(Σε ώρες Ελλάδος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ —- ΙΣΠΑΝΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ —-ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ – ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

******************************************************************************************

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτότητα: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

davis-new
LIFESTYLE

Κριστίν Ντέιβις: Όταν κυκλοφόρησε το «Sex and the City» αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:00
tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτότητα: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

1 / 3