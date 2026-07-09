Στον… πόντο η γαλάζια μάχη στον Βόρειο Τομέα – Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης στη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουργών 

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Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το εύρημα της δημοσκόπησης της MRB για τη δημοφιλία των υπουργών. Πέρα από τα… γνωστά, ότι δηλαδή προηγούνται οι Δένδιας, Πιερρακάκης και Κικίλιας στη… γενική κατάταξη, βγαίνει κι ένα συμπέρασμα για την επιμέρους μάχη στην εκλογική περιφέρεια του Βόρειου Τομέα της Αθήνας.

Βλέπετε υπάρχουν 4 υπουργοί από τη συγκεκριμένη περιφέρεια και μετρήθηκαν όλοι. Ε, φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει η ισχυρή τριάδα και μάλιστα με αμελητέες διαφορές μεταξύ τους. Για την ακρίβεια στον… πόντο: Κωστής Χατζηδάκης με 20,5%, Άδωνις Γεωργιάδης 20,3% και Παύλος Μαρινάκης με 20,1% – και οι τρεις βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πιο δημοφιλών υπουργών!

Η Νίκη Κεραμέως, η τέταρτη υπουργούς ακολουθεί στην 12η θέση με 18,8%, σε αρκετά καλή σειρά κατάταξης στο σύνολο των 23 υπουργών.

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