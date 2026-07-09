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09.07.2026 16:09

Ο Πολάκης καλεί όσους σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην πάνε στην ΚΕ – «Αφήστε εμάς που το πονάμε το μαγαζί»

09.07.2026 16:09
Pavlos-Polakis

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Έκκληση σε «όσους συντρόφους έχουν αποφασίσει να φύγουν» από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή απηύθυνε ο Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό. Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο».

«Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων. Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά», τονίζει και καταλήγει:

«Αφήστε εμάς που “το πονάμε ακόμα το μαγαζί” να αποφασίσουμε για την τύχη μας».

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:39
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