Προσωπική αντιπαράθεση Σαμαρά – Μητσοτάκη

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Όταν, την περασμένη Κυριακή το πρωί, ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε σε ένα βίντεο χαλαρός, φορώντας το λευκό του πουκάμισο, να συζητάει με τον στενό του συνεργάτη Νίκο Τσούτσια για τα όσα έχουν πει στη Νέα Δημοκρατία γι’ αυτόν, στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμός καθώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάλαβαν ότι τα ψέματα τελείωσαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ακόμα και αν δεν ανακοίνωνε εκείνη την ημέρα το όνομα του κόμματος. Προφανώς ο ίδιος αποφάσισε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να στήσει τις κάλπες μέσα στο φθινόπωρο προκειμένου να μειώσει τη ζημιά που θα κάνει στη Ν.Δ. ο Σαμαράς.

Το περίεργο πάντως είναι ότι μέχρι και εκείνη την ώρα τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος πίστευαν ότι μπορούσαν να αλλάξουν την απόφαση του Σαμαρά να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με τη λογική ότι είναι ένας από αυτούς που σέβονται και αγαπούν τη Ν.Δ.

Μόνο που, απ’ ό,τι φαίνεται, το καλό της παράταξης είναι σχετικό από τη στιγμή που ο Σαμαράς έχει πει πως ιδεολογικά και πολιτικά το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν έχει κανένα κοινό σημείο με το κόμμα του οποίου ηγείται σήμερα ο Μητσοτάκης.

Παράλληλα την επόμενη μέρα προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όχι μόνο δεν έχει ξεχάσει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον παρακολουθούσε, αλλά και ότι είναι αποφασισμένος να μάθει όλη την αλήθεια. Δεν δίστασε μάλιστα να δείξει ως εντολέα της παρακολούθησής του τον ίδιο τον πρωθυπουργό επισημαίνοντας ότι, το 2022 που έγιναν οι παρακολουθήσεις, εκείνος ήταν στο τιμόνι της χώρας.

Στο απυρόβλητο στελέχη και ψηφοφόροι

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να προσωποποιήσει την αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη, αφήνοντας εκτός τα στελέχη και τον κόσμο της Ν.Δ. Η τακτική αυτή βασίζεται στο ότι οι συνεργάτες του Σαμαρά θεωρούν πως στους ψηφοφόρους της Δεξιάς ο πρωθυπουργός αποτελεί τον «αδύναμο κρίκο».

Η αλήθεια είναι ότι ο Σαμαράς ξέρει πώς και πού να χτυπήσει τον Μητσοτάκη ώστε να τον εκθέσει τόσο στα μάτια των κεντρώων ψηφοφόρων της Ν.Δ. όσο και των δεξιών. Ο τρόπος δε που τον αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου μοιάζει κατώτερος των περιστάσεων από τη στιγμή που ο Σαμαράς τους υπενθυμίζει ότι ως στέλεχος είχε προσπαθήσει να χτυπήσει τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια της ιδεολογικής ταυτότητας της Ν.Δ.

Προσπαθεί έτσι να δώσει με τον τρόπο του απάντηση όχι στο Μαξίμου, αλλά στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. για όσα του χρεώνει η κυβέρνηση – ότι αυτός φταίει που η δεξιά παράταξη δεν πάει καλά δημοσκοπικά – ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή έφτασε από το 40% στο 20% αποκλειστικά λόγω των επιλογών της ηγεσίας του.

Μάλιστα υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για όλα τα κρίσιμα μέτωπα, από την ψήφιση του γάμου και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, μέχρι τα σκάνδαλα, τα πλήγματα στη Δικαιοσύνη και την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων έναντι της ακρίβειας αντί για την ενίσχυση των λίγων.

Επένδυση στον αντιμητσοτακισμό

Ο Σαμαράς επιχειρεί ακόμα να αγγίξει τα αντιμητσοτακικά αισθήματα που υπάρχουν σε μία μερίδα των στελεχών και ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος που θεωρούν ότι η Ν.Δ. βαδίζει πολύ περισσότερο προς το Κέντρο παρά στις ράγες της δεξιάς παράταξης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι απαντώντας στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τον κατηγορεί ευθέως ότι αυτό που θέλει είναι να μην έχει αυτοδυναμία η Ν.Δ., ανέφερε ότι καλά θα κάνει να τα βρει καταρχήν με τον αδελφό της, ενώ σχολίασε σκωπτικά και την αναφορά του Παύλου Μαρινάκη ότι η δημιουργία νέου κόμματος θα δικαιώσει αναδρομικά τον Μητσοτάκη για τη διαγραφή του. «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού» είπε ο Σαμαράς.

Τα κυβερνητικά στελέχη έχουν καταλάβει ότι πρώτη φορά το κόμμα κινδυνεύει να καταποντιστεί, αφού ημέρα με την ημέρα ο Σαμαράς εμφανίζεται να αποκτά έδαφος στους δεξιούς ψηφοφόρους. Από εκεί που αρχικά δεν τον έβρισκαν πουθενά οι δημοσκοπήσεις, σήμερα εμφανίζεται να έχει ένα 5% με 7% και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι, από τα μηνύματα που λαμβάνουν, ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συγκεντρώσει και διψήφιο ποσοστό.

Ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν βρεθεί οι άνθρωποι που θα μπουν στα ψηφοδέλτιά του. Ακόμα λέγεται ότι κάποια στελέχη της Ν.Δ., τα οποία δεν αναμένεται να βρεθούν εκ νέου στη Βουλή, καθώς τα ποσοστά της Ν.Δ. δεν θα είναι τα ίδια με εκείνα του 2023, κρυφοκοιτάζουν προς τον νέο πολιτικό φορέα.

Πριν από μερικές μέρες άλλωστε εμφανίστηκε δημόσια να τρώει με τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου, τον βουλευτή Σερρών Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον βουλευτή Πέλλας Γιώργο Καραμάνη.

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