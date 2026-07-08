Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Κοζάνη την Πέμπτη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα

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Στην Κοζάνη θα μεταβεί την Πέμπτη, 9/7, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
Όπως προβλέπει το επίσημο πρόγραμμά του, η άφιξή του στην τελετή έχει οριστεί για τις 12:00.
Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην 30ή Ετήσια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συζήτηση.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 στο Grand Resort Lagonissi, ενώ θα συμμετάσχει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.
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