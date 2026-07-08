Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Κοζάνη την Πέμπτη για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Κοζάνη θα μεταβεί την Πέμπτη, 9/7, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

Όπως προβλέπει το επίσημο πρόγραμμά του, η άφιξή του στην τελετή έχει οριστεί για τις 12:00.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην 30ή Ετήσια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συζήτηση.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 στο Grand Resort Lagonissi, ενώ θα συμμετάσχει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τα κληροδοτήματα των εθνικών ευεργετών

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

«Ροντέο» μεταξύ Παππά και Αντωνοπούλου: «Θα μηνύσει ο Τσίπρας τον Γεωργιάδη;» – «Συγκυβέρνηση βλέπω»









