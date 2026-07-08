«Ροντέο» μεταξύ Παππά και Αντωνοπούλου: «Θα μηνύσει ο Τσίπρας τον Γεωργιάδη;» – «Συγκυβέρνηση βλέπω»

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Σκληρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Πέτρου Παππά του ΠΑΣΟΚ και της Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ με αφορμή τις κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη για χρηματισμό από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας επικαλούμενος ισχυρισμούς του Σταύρου Κοντονή είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες.

«Μας προβληματίζει ιδιαίτερα πως όταν συκοφάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως, την επόμενη μέρα, κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Γεωργιάδη και θα απολογηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και θα κριθεί, αν συκοφάντησε. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Παππάς.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου σήκωσε το γάντι, λέγοντας «Έγινε αυτεπάγγελτη διαδικασία και αρχειοθετήθηκε. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ».

Ο Πέτρος Παππάς ρώτησε αν ο Αλέξης Τσίπρας θα μηνύσει τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε και κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, και είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία».

Στο σημείο αυτό η Μαριζέτα Αντωνοπούλου χαμογελώντας περιπαικτικά είπε «Κάνετε συγκυβέρνηση; Να μας πει είναι με τον Λοβέρδο, με τη Βολουδάκη, ή με τον Γεωργιάδη;»

«Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε και θα κριθείται!», αποκρίθηκε ο Πέτρος Παππάς. «Συγκυβέρνηση βλέπω, και με τους τρεις ή με του δύο;», επέμεινε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

«Το δίπολο είναι δικό σας», σχολίασε ο Πέτρος Παππάς, προκαλώντας την έκρηξη του δημοσιογράφου Νίκου Στραβελάκη, που προσπαθούσε να τους διακόψει, ώστε να πάρει τον λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.

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