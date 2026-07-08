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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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08.07.2026 14:59

Αντιπαράθεση Χατζηβασιλείου-Νταβούτογλου για την Κύπρο: «Δεν έπρεπε να ενταχθεί στην ΕΕ», «παράνομη εισβολή» 

08.07.2026 14:59
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Έντονη αντιπαράθεση υπήρξε μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του Αχμέτ Νταβούτογλου για το ζήτημα της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του «30th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology» και κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Νταβούτογλου υποστήριξε ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς δεν αποδέχθηκε το σχέδιο Ανάν με το δημοψήφισμα του 2004. Επισήμανε ακόμη ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου καθώς υπήρχαν εκκρεμότητες.

Απαντώντας, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου και ότι η απόφαση της ΕΕ να εντάξει τη χώρα στους κόλπους της ήταν απολύτως ορθή. Ως ενδεδειγμένη λύση, επανέλαβε τη θέση υπέρ μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του ο κ. Νταβούτογλου ανταπάντησε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι δίκαιη και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, με τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών να τον διακόπτει και να επαναλαμβάνει επανειλημμένως, πως «στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή».

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