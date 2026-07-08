search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 20:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 18:30

Το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) είναι πλέον υποχρεωτικό στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα

08.07.2026 18:30
aftokinito_0807_1920-1080_new
credit: unsplash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες για να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και την προσοχή του οδηγού. Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός έχει αποσπάσει το βλέμμα του από το δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζει σημάδια μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτικές ή ηχητικές προειδοποιήσεις.

Η νομοθεσία GSR2 (General Safety Regulation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει σταδιακά μια σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης (ADAS) για να μηδενιστούν τα τροχαία δυστυχήματα. Στόχος είναι η επίτευξη του «Vision Zero», δηλαδή ο μηδενισμός των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 2050. Συνήθως μια μικρή κάμερα είναι τοποθετημένη στην κολόνα του τιμονιού, στον εσωτερικό καθρέφτη ή στην αριστερή εσωτερική πρώτη κολόνα και σε συνδυασμό με αισθητήρες υπερύθρων παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού.

Το σύστημα μέσα από αλγορίθμους αναγνωρίζει αν ο οδηγός κοιτάει τον δρόμο ή αν το βλέμμα του βλέπει την κεντρική οθόνη του ταμπλό ή έξω από το παράθυρο. Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι το βλέμμα του οδηγού δεν είναι εστιασμένο στον δρόμο για λίγα δευτερόλεπτα (το χρονικό διάστημα μειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα) ενεργοποιεί μια έντονη οπτική ένδειξη στο ταμπλό και έναν ηχητικό προειδοποιητικό τόνο.

Αντίθετα με το παλαιότερο σύστημα ανίχνευσης κόπωσης (DDR) που αξιολογούσε το στυλ οδήγησης (π.χ. μικροδιορθώσεις στο τιμόνι), το ADDW αναγνωρίζει την απόσπαση σε πραγματικό χρόνο πριν καν το όχημα παρεκκλίνει από την πορεία του.

Τα συστήματα που θα συμβάλλουν στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και υπάρχουν στην υποχρεωτική παλέτα των συστημάτων υποβοήθησης είναι το EDR (Event Data Recorder), όπου μια μονάδα καταγράφει κρίσιμα δεδομένα τηλεμετρίας (ταχύτητα, κλίση τιμονιού, χρήση φρένου) συνεχώς και αποθηκεύει μόνο τα 5 δευτερόλεπτα πριν και τα 0,3 δευτερόλεπτα μετά από μια σύγκρουση. Το ISA (Intelligent Speed Assistance), όπου το αυτοκίνητο «διαβάζει» τις πινακίδες ορίου ταχύτητας μέσω κάμερας και GPS, ενημερώνοντας τον οδηγό με ηχητικά σήματα ή αυξάνοντας ελαφρώς την αντίσταση στο πεντάλ του γκαζιού αν ξεπεράσει το όριο. Το ALC (Alcohol Interlock Installation Facilitation), που είναι προεγκατάσταση συστήματος ελέγχου αλκοόλ, όπου όλα τα οχήματα διαθέτουν την απαραίτητη καλωδίωση ώστε να μπορεί να συνδεθεί εύκολα μια συσκευή αλκοολομέτρου και το Lane Keeping- Automated Braking, όπου τα συστήματα διορθώνουν την πορεία του αυτοκινήτου αν βγει από τη λωρίδα χωρίς φλας, ενεργοποιώντας αυτόματα τα φρένα αν ανιχνευτεί εμπόδιο, πεζός ή ποδηλάτης.

Διαβάστε επίσης:

Goodwood Festival of Speed 2026: Η DS Automobiles στο προσκήνιο με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE19

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xatzidakis economist 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης από Economist: Τα ψέματα και η ασχετοσύνη θα πάνε τη χώρα πίσω – Οκτώ στόχοι για την Ελλάδα του 2030

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλήττεται ο αυτοσεβασμός σου όταν σιωπάς δίπλα στον Τραμπ;» – Δανός δημοσιογράφος «κάρφωσε» τον Ρούτε (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία – Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω μια συμφωνία με το Ιράν, ας τελειώσουμε τη δουλειά»

emak_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 74χρονη που αγνοείτο από την Παρασκευή εντοπίστηκε νεκρή

odontiatros-1-new
ΥΓΕΙΑ

Οδοντίατροι: Επιστολές διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση για τη διαρκή υποβάθμιση της στοματικής υγείας – Στενάζουν οι Έλληνες από το υψηλό κόστος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 20:01
xatzidakis economist 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης από Economist: Τα ψέματα και η ασχετοσύνη θα πάνε τη χώρα πίσω – Οκτώ στόχοι για την Ελλάδα του 2030

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλήττεται ο αυτοσεβασμός σου όταν σιωπάς δίπλα στον Τραμπ;» – Δανός δημοσιογράφος «κάρφωσε» τον Ρούτε (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία – Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω μια συμφωνία με το Ιράν, ας τελειώσουμε τη δουλειά»

1 / 3