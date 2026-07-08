Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Το Peugeot 208 παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της αγοράς, ποντάροντας στη μοντέρνα σχεδίαση, στο ιδιαίτερο εσωτερικό με το γνωστό Peugeot i-Cockpit και σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες.

Από την απλή βενζίνη μέχρι τα υβριδικά σύνολα και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-208, το γαλλικό μοντέλο προσφέρει αρκετές επιλογές σε κινητήρες και εξοπλισμό. Η γκάμα του Peugeot 208 ξεκινά από τις εκδόσεις βενζίνης, συνεχίζει με τις υβριδικές εκδόσεις των 110 και 145 ίππων και ολοκληρώνεται με τις ηλεκτρικές εκδόσεις E-208.

Παράλληλα, το μεγάλο νέο αφορά την επιστροφή του ονόματος GTi, αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με το νέο Peugeot E-208 GTi να φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο ιστορικά σήματα της Peugeot.

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