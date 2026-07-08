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08.07.2026 10:59

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

08.07.2026 10:59
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Το Peugeot 208 παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της αγοράς, ποντάροντας στη μοντέρνα σχεδίαση, στο ιδιαίτερο εσωτερικό με το γνωστό Peugeot i-Cockpit και σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες.

Από την απλή βενζίνη μέχρι τα υβριδικά σύνολα και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-208, το γαλλικό μοντέλο προσφέρει αρκετές επιλογές σε κινητήρες και εξοπλισμό. Η γκάμα του Peugeot 208 ξεκινά από τις εκδόσεις βενζίνης, συνεχίζει με τις υβριδικές εκδόσεις των 110 και 145 ίππων και ολοκληρώνεται με τις ηλεκτρικές εκδόσεις E-208.

Παράλληλα, το μεγάλο νέο αφορά την επιστροφή του ονόματος GTi, αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με το νέο Peugeot E-208 GTi να φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο ιστορικά σήματα της Peugeot.

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