Νέα παρέμβαση Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών: Πόσες φορές ακόμα θα καταθέσω;

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Την ώρα που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συνεδριάζει, προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης να κληθούν για κατάθεση για την υπόθεση των υποκλοπών ο πρώην γ.γ. του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο ιδρυτής της Intellexa, της εταιρείας που δημιούργησε το spyware Predator, Ταλ Ντίλιαν, ο πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού προχώρησε σε νέα παρέμβαση.
Με ανάρτησή του στο Χ, ο Γ. Δημητριάδης ανέφερε: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;
Η ταύτιση της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ).
Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».
Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.— GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026
Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;
Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu
Αγριεύει το παιχνίδι…
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