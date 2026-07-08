Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Αμηχανία κατά την υποδοχή των Μακρόν από τους Ερντογάν (Video)

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Όταν η γαλλική αβρότητα συναντά τον μουσουλμανικό συντηρητισμό, τα αποτελέσματα είναι μάλλον αμήχανα.
Αυτό διαπίστωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη άφιξή του για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.
Ο Μακρόν, λοιπόν, επιχείρησε να κάνει χειροφίλημα στην Εμινέ Ερντογάν, ωστόσο, η σύζυγος του Τούρκου προέδρου τράβηξε το χέρι της, αφήνοντας τον Γάλλο πρόεδρο να χαμογελά αμήχανα.
Emine Erdoğan'dan Macron'a 'veto'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026
Elini öpmesine izin vermedihttps://t.co/80e4DUPwbQ pic.twitter.com/lClknFCAT4
Τι τραβάνε κι αυτοί οι ηγέτες…
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