Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Αμηχανία κατά την υποδοχή των Μακρόν από τους Ερντογάν (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Όταν η γαλλική αβρότητα συναντά τον μουσουλμανικό συντηρητισμό, τα αποτελέσματα είναι μάλλον αμήχανα.

Αυτό διαπίστωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη άφιξή του για το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν, λοιπόν, επιχείρησε να κάνει χειροφίλημα στην Εμινέ Ερντογάν, ωστόσο, η σύζυγος του Τούρκου προέδρου τράβηξε το χέρι της, αφήνοντας τον Γάλλο πρόεδρο να χαμογελά αμήχανα.

Τι τραβάνε κι αυτοί οι ηγέτες…

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