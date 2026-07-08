Βανδή: Πήγε σε συναυλία της Θεοδωρίδου και τραγούδησαν μαζί – «Πήρατε μια μικρή γεύση από τα προσεχώς» (Video)

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Στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβηκε η Δέσποινα Βανδή, με τις δυο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν μαζί μεγάλες επιτυχίες, λίγο πριν από τη επερχόμενη συνεργασία τους σε Αθηναϊκή πίστα.
Το βράδυ της Τρίτης (7/7), η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε συναυλία στο Θέατρο Άλσος. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν και η Δέσποινα Βανδή η οποία τραγούδησε με τη συνάδελφό της μεταξύ άλλων το «Αδιέξοδο».
«Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς» είπε, μάλιστα, σχολιάζοντας τη μελλοντική συνεργασία τους.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο γυναίκες αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους το ερχόμενο φθινόπωρο στο «ΝΟΧ».
Μετά τη συναυλία, η Νατάσα Θεοδωρίδου ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη που λαμβάνει τόσο από τη μεγάλη προσέλευση όσο και από τα δώρα που συχνά δέχεται στο καμαρίνι της. Ένα από αυτά, ήταν μία ανθοδέσμη με λουλούδια και μία ζωγραφιά, που την απεικόνιζε.
«Αυτό είναι μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν έτσι, ως έναν άνθρωπο χαρούμενο, με πλατύ χαμόγελο, με μεγάλα μάτια καθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό» σχολίασε η ίδια.
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