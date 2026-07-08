Βανδή: Πήγε σε συναυλία της Θεοδωρίδου και τραγούδησαν μαζί – «Πήρατε μια μικρή γεύση από τα προσεχώς» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβηκε η Δέσποινα Βανδή, με τις δυο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν μαζί μεγάλες επιτυχίες, λίγο πριν από τη επερχόμενη συνεργασία τους σε Αθηναϊκή πίστα.

Το βράδυ της Τρίτης (7/7), η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε συναυλία στο Θέατρο Άλσος. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν και η Δέσποινα Βανδή η οποία τραγούδησε με τη συνάδελφό της μεταξύ άλλων το «Αδιέξοδο».

«Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς» είπε, μάλιστα, σχολιάζοντας τη μελλοντική συνεργασία τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο γυναίκες αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους το ερχόμενο φθινόπωρο στο «ΝΟΧ».

Μετά τη συναυλία, η Νατάσα Θεοδωρίδου ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη που λαμβάνει τόσο από τη μεγάλη προσέλευση όσο και από τα δώρα που συχνά δέχεται στο καμαρίνι της. Ένα από αυτά, ήταν μία ανθοδέσμη με λουλούδια και μία ζωγραφιά, που την απεικόνιζε.

«Αυτό είναι μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν έτσι, ως έναν άνθρωπο χαρούμενο, με πλατύ χαμόγελο, με μεγάλα μάτια καθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό» σχολίασε η ίδια.

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