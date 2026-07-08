search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 13:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 11:38

Βανδή: Πήγε σε συναυλία της Θεοδωρίδου και τραγούδησαν μαζί – «Πήρατε μια μικρή γεύση από τα προσεχώς» (Video)

08.07.2026 11:38
theodoridou-vandi-new

Στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβηκε η Δέσποινα Βανδή, με τις δυο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν μαζί μεγάλες επιτυχίες, λίγο πριν από τη επερχόμενη συνεργασία τους σε Αθηναϊκή πίστα.

Το βράδυ της Τρίτης (7/7), η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε συναυλία στο Θέατρο Άλσος. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν και η Δέσποινα Βανδή η οποία τραγούδησε με τη συνάδελφό της μεταξύ άλλων το «Αδιέξοδο».

«Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς» είπε, μάλιστα, σχολιάζοντας τη μελλοντική συνεργασία τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο γυναίκες αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους το ερχόμενο φθινόπωρο στο «ΝΟΧ».

Μετά τη συναυλία, η Νατάσα Θεοδωρίδου ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη που λαμβάνει τόσο από τη μεγάλη προσέλευση όσο και από τα δώρα που συχνά δέχεται στο καμαρίνι της. Ένα από αυτά, ήταν μία ανθοδέσμη με λουλούδια και μία ζωγραφιά, που την απεικόνιζε.

«Αυτό είναι μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν έτσι, ως έναν άνθρωπο χαρούμενο, με πλατύ χαμόγελο, με μεγάλα μάτια καθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό» σχολίασε η ίδια.

Διαβάστε επίσης:

Χαβιέ Μπαρδέμ: Ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μαριάννα Τουμασάτου: «Ο Τσίπρας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι – Υφίσταμαι απίστευτο bullying από τα τρολ» (Video)

Θοδωρής Αθερίδης: «Μέχρι τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός – Έφτασε το παιδί μου 9 χρόνων μέσα σε μια θολούρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
at-omonoias-elas
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική πρόταση απαλλαγής των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας – «Δεν αποδείχθηκε η έλλειψη συναίνεσης»

petrelaio_platforma
ΚΟΣΜΟΣ

Το «τέλος της συμφωνίας με Ιράν» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανέβασε 5% το πετρέλαιο

netanyagu-hegseth-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Νετανιάχου – Χέγκσεθ με «μενού» την πώληση F-35 στην Τουρκία

tryfon-alexiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Και ο Αλεξιάδης θέτει θέμα αδιαφάνειας στην Κ.Ε. και ζητά στοιχεία μετά τις παραιτήσεις

nafplio new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα πιτσαρίας – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 13:00
at-omonoias-elas
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική πρόταση απαλλαγής των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας – «Δεν αποδείχθηκε η έλλειψη συναίνεσης»

petrelaio_platforma
ΚΟΣΜΟΣ

Το «τέλος της συμφωνίας με Ιράν» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανέβασε 5% το πετρέλαιο

netanyagu-hegseth-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Νετανιάχου – Χέγκσεθ με «μενού» την πώληση F-35 στην Τουρκία

1 / 3