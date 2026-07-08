Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

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Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται και με την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει σοβαρή ζημιά στη ΝΔ.
Η Interview στην πιο… φρέσκια μέτρηση των ημερών έδωσε το εύρημα ότι από τους ψηφοφόρους της ΝΔ ο Σαμαράς κερδίζει 1% (σίγουρα) και άλλο 1% (ίσως), δηλαδή μικρή ή και ελάχιστη είναι η ζημιά, που προκαλεί.
Το εύρημα επιβεβαιώνει άλλες δημοσκοπήσεις που λέει ότι έχει στα χέρια του το Μαξίμου και δείχνουν ότι ο Σαμαράς κερδίζει κυρίως ψηφοφόρους που έχουν φύγει εδώ και καιρό από τη ΝΔ και είτε βρίσκονται στους αναποφάσιστους, είτε σε άλλα δεξιά κόμματα.
Δεν κόβει δηλαδή από το 27%-30% που δίνουν οι περισσότερες εταιρείες αυτή την περίοδο στη ΝΔ ως εκτίμηση ψήφου, ανεξάρτητα από το πόσο τελικά θα πάει το κόμμα Σαμαρά στη γενική εκλογική του επίδοση.
Αν είναι έτσι – αν, το ξαναλέμε – τότε το Μαξίμου δεν έχει ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Ο Σαμαράς απλά θα επιφέρει μία ανακατάταξη στο δεξιό χώρο πέραν της ΝΔ.
Αν όμως η ζημιά περάσει τις 2 ή και 3 μονάδες, τότε το έργο αλλάζει – από ρομαντική κομεντί πάει σε δράμα και περιπέτεια.
Πάντως εάν ισχύει το πρώτο, τότε το Μαξίμου επιδεικνύει… υπεραντίδραση για μία τόσο μικρή απειλή.
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