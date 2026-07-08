Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται και με την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει σοβαρή ζημιά στη ΝΔ.

Η Interview στην πιο… φρέσκια μέτρηση των ημερών έδωσε το εύρημα ότι από τους ψηφοφόρους της ΝΔ ο Σαμαράς κερδίζει 1% (σίγουρα) και άλλο 1% (ίσως), δηλαδή μικρή ή και ελάχιστη είναι η ζημιά, που προκαλεί.

Το εύρημα επιβεβαιώνει άλλες δημοσκοπήσεις που λέει ότι έχει στα χέρια του το Μαξίμου και δείχνουν ότι ο Σαμαράς κερδίζει κυρίως ψηφοφόρους που έχουν φύγει εδώ και καιρό από τη ΝΔ και είτε βρίσκονται στους αναποφάσιστους, είτε σε άλλα δεξιά κόμματα.

Δεν κόβει δηλαδή από το 27%-30% που δίνουν οι περισσότερες εταιρείες αυτή την περίοδο στη ΝΔ ως εκτίμηση ψήφου, ανεξάρτητα από το πόσο τελικά θα πάει το κόμμα Σαμαρά στη γενική εκλογική του επίδοση.

Αν είναι έτσι – αν, το ξαναλέμε – τότε το Μαξίμου δεν έχει ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Ο Σαμαράς απλά θα επιφέρει μία ανακατάταξη στο δεξιό χώρο πέραν της ΝΔ.

Αν όμως η ζημιά περάσει τις 2 ή και 3 μονάδες, τότε το έργο αλλάζει – από ρομαντική κομεντί πάει σε δράμα και περιπέτεια.

Πάντως εάν ισχύει το πρώτο, τότε το Μαξίμου επιδεικνύει… υπεραντίδραση για μία τόσο μικρή απειλή.

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