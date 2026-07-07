Συνάντηση Δούκα με Σακελλαρίδη για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με το δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα συναντήθηκε σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδευόμενος από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου Παναγιώτη Σκουρλέτη και Εύη Αποστολάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τις σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α΄ 103) σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και διαρκή μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Όπως σημειώνεται, η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας δεν απαντά σε καμία περίπτωση στα πραγματικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, κινείται στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση, της συγκέντρωσης εξουσίας και της συρρίκνωσης της θεσμικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Επιπλέον, τόνισε πώς είναι ανησυχητικές οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο με 42% + 1 ψήφο, η οποία αποτελεί μία παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο συγκρότησης της δημοκρατικής νομιμοποίησης στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Την ίδια στιγμή, ο νέος Κώδικας απαιτεί από τους Δήμους να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους και προσωπικό.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως το “μαγαζάκι” της κυβέρνησης. Χρειάζεται σταθερούς και επαρκείς πόρους, προσωπικό ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάζει πολιτικές για την καθημερινότητα των πολιτών, το περιβάλλον, τη στέγη και τον δημόσιο χώρο», καταλήγει η ανακοίνωση.

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