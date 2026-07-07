ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών που πιάνουν ήδη τον νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Πέντε χώρες της Συμμαχίας αναμένεται να έχουν ήδη φτάσει το 2026 τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στο προηγούμενο όριο του 2%.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ είχαν αποφασίσει στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, το 2025, την αύξηση των βασικών αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, από τον προηγούμενο στόχο, του 2%.

Επιπλέον, συμφώνησαν στην κατεύθυνση διάθεσης ενός ακόμη 1,5% του ΑΕΠ για ευρύτερες ανάγκες που συνδέονται με την άμυνα, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία κρίσιμων υποδομών.

Οι χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες

Με βάση τα νέα στοιχεία, η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ, φτάνοντας το 5,33%. Στη συνέχεια ακολουθούν:

Τα στοιχεία καταγράφουν, επίσης, ότι το 2025 τρεις χώρες δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν ούτε τον προηγούμενο στόχο του 2%, και συγκεκριμένα η Αλβανία με 1,48%, η Σλοβενία με 1,57% και η Τσεχία με 1,86%.

Για το 2026, ωστόσο, εκτιμάται ότι η Αλβανία και η Τσεχία θα ξεπεράσουν το όριο του 2%, ενώ αναφέρεται πως η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας έχει σχεδιάσει επίσης την αύξηση των αμυντικών δαπανών πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Παράλληλα, ορισμένα κράτη συνεχίζουν να κινούνται κοντά στο 2%, όπως το Βέλγιο με 2%, η Πορτογαλία με 2,1% και η Ιταλία με 2,1%.

Για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Συμμαχίας, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν το 3,17% του ΑΕΠ τους για βασικές αμυντικές δαπάνες, η Γερμανία το 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο το 2,56% και η Γαλλία το 2,22%.

Συνολικά, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με τον Καναδά προβλέπεται να κατευθύνουν το 2,53% του ΑΕΠ τους σε βασικές αμυντικές δαπάνες το 2026.

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