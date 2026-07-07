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07.07.2026 19:39

ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών που πιάνουν ήδη τον νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες

07.07.2026 19:39
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Πέντε χώρες της Συμμαχίας αναμένεται να έχουν ήδη φτάσει το 2026 τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στο προηγούμενο όριο του 2%.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ είχαν αποφασίσει στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, το 2025, την αύξηση των βασικών αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, από τον προηγούμενο στόχο, του 2%.

Επιπλέον, συμφώνησαν στην κατεύθυνση διάθεσης ενός ακόμη 1,5% του ΑΕΠ για ευρύτερες ανάγκες που συνδέονται με την άμυνα, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία κρίσιμων υποδομών.

Οι χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες

Με βάση τα νέα στοιχεία, η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ, φτάνοντας το 5,33%. Στη συνέχεια ακολουθούν:

  • Εσθονία: 5,10%
  • Λετονία: 4,92%
  • Πολωνία: 4,68%
  • Ελλάδα: 3,65%

Τα στοιχεία καταγράφουν, επίσης, ότι το 2025 τρεις χώρες δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν ούτε τον προηγούμενο στόχο του 2%, και συγκεκριμένα η Αλβανία με 1,48%, η Σλοβενία με 1,57% και η Τσεχία με 1,86%.

Για το 2026, ωστόσο, εκτιμάται ότι η Αλβανία και η Τσεχία θα ξεπεράσουν το όριο του 2%, ενώ αναφέρεται πως η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας έχει σχεδιάσει επίσης την αύξηση των αμυντικών δαπανών πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Παράλληλα, ορισμένα κράτη συνεχίζουν να κινούνται κοντά στο 2%, όπως το Βέλγιο με 2%, η Πορτογαλία με 2,1% και η Ιταλία με 2,1%.

Για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Συμμαχίας, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν το 3,17% του ΑΕΠ τους για βασικές αμυντικές δαπάνες, η Γερμανία το 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο το 2,56% και η Γαλλία το 2,22%.

Συνολικά, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με τον Καναδά προβλέπεται να κατευθύνουν το 2,53% του ΑΕΠ τους σε βασικές αμυντικές δαπάνες το 2026.

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