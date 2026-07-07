Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιτέθηκε σε τρία πλοία σε 24 ώρες, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Το IRGC επιτέθηκε σε ένα τρίτο εμπορικό πλοίο το πρωί της Τρίτης, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

BREAKING: Iran's IRGC has struck two additional tankers in the Strait of Hormuz on Tuesday, per UKMTO warnings 081-26 and 082-26.



The attacks come despite U.S. air cover — three KC-135 Stratotankers, two KC-46 Pegasus tankers, and multiple fighter jets probably were present at… pic.twitter.com/mpiuJFtxDc — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 7, 2026

Οι αναφερόμενες επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο ένα μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Και έρχονται μετά τη λήξη μιας εβδομαδιαίας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την παύση των επιθέσεων στο στενό.

Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να ανταποδώσουν με επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν τη Δευτέρα ότι έλαβαν αναφορά από ένα δεξαμενόπλοιο που ταξίδευε νότια κοντά στο Ομάν κατά μήκος των ακτών του Ορμούζ, το οποίο είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα και στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.

JUST IN: Fox Business has obtained audio of Iran WARNING ships NOT to transit the Strait of Hormuz, following reports that at least two vessels were struck by unknown projectiles while transiting the critical waterway.



"This is the last warning, this is last warning, this is… pic.twitter.com/LRiSPDTwtf July 7, 2026

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο είχε χτυπηθεί από ιρανικό πύραυλο.

Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξανθύματα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ένας γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα του Κατάρ την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλη πρόοδο στο ζήτημα του Ορμούζ.

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