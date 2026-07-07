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07.07.2026 18:32

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιτέθηκε σε τρία πλοία σε 24 ώρες, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

07.07.2026 18:32
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Ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Το IRGC επιτέθηκε σε ένα τρίτο εμπορικό πλοίο το πρωί της Τρίτης, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο ένα μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Και έρχονται μετά τη λήξη μιας εβδομαδιαίας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την παύση των επιθέσεων στο στενό.

Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να ανταποδώσουν με επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν τη Δευτέρα ότι έλαβαν αναφορά από ένα δεξαμενόπλοιο που ταξίδευε νότια κοντά στο Ομάν κατά μήκος των ακτών του Ορμούζ, το οποίο είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα και στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο είχε χτυπηθεί από ιρανικό πύραυλο.

Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξανθύματα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ένας γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα του Κατάρ την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλη πρόοδο στο ζήτημα του Ορμούζ.

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