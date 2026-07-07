Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος – Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Καλημέρα σας

Για όσους έχουν αμφιβολίες περί της επόμενης ημέρας, οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να μας διαφωτίσουν. Με… ειλικρίνεια που σκλαβώνει, με ευθύτητα που σπανίζει και με μία εξομολογητική διάθεση, που συναντάς μόνο στα στασίδια των παπάδων – βοήθεά μας.

Μάλιστα, ο Γιάννης Σγουρός είναι και άνθρωπος με βαθιά θρησκευτική πίστη και γι’ αυτό δεν μου προξενεί εντύπωση ο ξεκάθαρος λόγος του. Ο άνθρωπος είπε πολύ καθαρά ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις εκλογές – που θα έρθει έτσι όπως πάει – τότε θα (πρέπει να) βρει τρόπο να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

Απλά, λιτά, μεστά και ολίγον κυνικά βέβαια.

Τα ίδια, έστω και με άλλα λόγια, έλεγε θα μου πείτε και η Άννα Διαμαντοπούλου. Και ο Νίκος Χριστοδουλάκης – ο Μανώλης τα μασάει λίγο, αλλά δείχνει να το συζητάει.

Μαθαίνω δε ότι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με ευθεία αναφορά στη Χαριλάου, εμφανίζονται στο κοινό τους ως σίγουροι… υπουργοί μετά τις εκλογές. Και δεν το κάνουν μόνο για να κερδίσουν σταυρούς για τον εαυτό τους.

Υπό αυτή την έννοια που μας περιέγραψε ο φίλος μου ο Σγουρός λοιπόν, έχουμε ένα βασικό εναλλακτικό σενάριο για την επόμενη ημέρα, πέραν δηλαδή της επιδίωξης της ΝΔ για αυτοδυναμία – που δεν τη βλέπει κανείς ρεαλιστής.

Υπάρχουν βέβαια δύο θέματα:

– Πρώτον, αν θα μπορούν μόνοι τους η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ή θα χρειαστεί και τρίτος εταίρος. Και αν τα νούμερα είναι τέτοια ώστε να είναι ο Μητσοτάκης αδιαμφισβήτητος για την πρωθυπουργία και όχι αυτά που λένε από τον Σαμαρά, ότι θα αναζητηθεί άλλο πρόσωπο.

– Και δεύτερον, τι θα απογίνει το ΠΑΣΟΚ με μία τέτοια στρατηγική. Δεν τολμώ ούτε να προβλέψω. Αλλά υποψιάζομαι ότι θα έχουν στήσει πάρτι και στο Μαξίμου και στην Αμαλίας από χθες.

Διαγραφή της… ισονομίας

Πάντως μου έκανε εντύπωση η στάση της Χαριλάου. Προσπέρασε τη δήλωση, σχολιάζοντας πως πρόκειται για προσωπικές απόψεις. Τη προηγούμενη φορά όμως που κάποιος είπε για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο (δείχνοντας και το κόμμα Τσίπρα) ξεσηκώθηκαν θεοί και δαίμονες, υπήρξαν απειλές για διαγραφές, κάτι τύποι σαν τον Νικητιάδη και τον Μιχαηλίδη λέγανε για αποπομπή και τέτοια.

Για τη δήλωση Σγουρού ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για συνεργασία με τη ΝΔ, ήταν απλώς… Δευτέρα

Τελική αναμέτρηση

Δεν ξέρω αν θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το κλίμα και τις καταστάσεις που διαμορφώνονται, αλλά δεν είναι το μόνο που βρίσκεται σε οριακό σημείο. Έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που θα πάρει αποφάσεις το Σάββατο στην κεντρική του επιτροπή.

Βλέπετε, η προηγούμενη απόφαση του Ιουνίου έχει καταργηθεί στην πράξη: Η πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για συμπόρευση απορρίφθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα με κατηγορηματικό τρόπο.

Άρα, εκείνα τα «πάμε μαζί του και δεν πρέπει να έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο» ήταν σαν γράμματα στην άμμο..

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρέπει να πάρει μία απόφαση το Σάββατο: Θα παραμείνει εν ζωή ως κανονικό κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές, (μόνος του και με όσους συμμάχους ανταποκριθούν) ή θα στήσει αντίσκηνο στην Αμαλίας, κάνοντας απεργία πείνας για να του ανοίξει ο Τσίπρας; Εντάξει, η δεύτερη επιλογή δεν είναι η σκηνή, αλλά η αυτοδιάλυση, για να είμαστε ακριβείς.

Το ζήτημα είναι πως ο Φάμελλος έχει χάσει την πλειοψηφία που είχε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και είτε θα κάνει πιρουέτα στον αέρα αποδεχόμενος αλλαγή στρατηγικής, είτε θα συγκρουστεί μετωπικά με τον Πολάκη και ό,τι βγει. Αν ο Παύλος βρει και συμμάχους τότε θα τεθεί θέμα ηγεσίας ευθέως.

– Μέχρι το Σάββατο θα έχουμε αποχωρήσεις βουλευτών, κρατήστε το.

Η Έφη για Πέλλα, ο Χαρίτσης προς Νότιο Τομέα κι η Μαριζέτα Μεσσηνία

Ουδείς από αυτούς που πάνε ή κατευθύνονται ή θα ήθελαν να μεταγραφούν στην ΕΛΑΣ δεν γνωρίζει σε ποια εκλογική περιφέρεια θα τον τοποθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές.

Το μπέρδεμα – όχι του Τσίπρα, των άλλων – είναι μεγάλο και βλέπουν ότι μπορεί να βρεθούν προ εκπλήξεων και διλημμάτων.

Για παράδειγμα, κυκλοφορεί το σενάριο ότι η Αμαλίας θα ήθελε τελικά την Έφη Αχτσιόγλου στην… Πέλλα, τον τόπο καταγωγής, υποψήφια βουλευτή. Ειδικά τώρα που μπορεί να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ η Θεοδώρα Τζάκρη η πρόκληση για την ΕΛΑΣ είναι μεγάλη. Μάλλον όμως το σενάριο αυτό το απορρίπτει η Έφη.

Επίσης ο Αλέξης Χαρίτσης συζητείται για τα νότια προάστια – διαμένει άλλωστε στη Γλυφάδα. Και να μην είναι ξανά στη Μεσσηνία – εκεί βλέπω να προωθείται η δραστήρια Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Ελπίδες

Γκρινιάζουν λέει στην Πρέβεζα γιατί το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κατεβάσει τον Ανδρέα Σπυρόπουλο υποψήφιο βουλευτή, καίτοι ο πρώην γραμματέας του κόμματος είναι από τη Θεσπρωτία και έχει απλά μία μακρινή ρίζα καταγωγής από την περιοχή.

Το καταλαβαίνω να υπάρχει μία έκπληξη, μία δυσθυμία κάπως, αλλά δεν συμμερίζομαι τις όποιες γκρίνιες ή πολύ περισσότερο τυχόν αντιδράσεις. Η παρουσία του Σπυρόπουλου αυξάνει τις πιθανότητες να πάρει την έδρα το ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι άδηλο τι θα συμβεί με ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει λήξει ακόμα η μετακίνηση του Κώστα Μπάρκα από την Κουμουνδούρου στην Αμαλίας.

Η Eurobank χτίζει αθόρυβα νέα υπεραξία

Σιωπηλά αλλά μεθοδικά προχωρά η Eurobank στην αναβάθμιση του Private Banking, ενός τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για τα έσοδα και τη διεθνή παρουσία του ομίλου. Μετά την πρωτοβουλία Generation Forward, που απευθύνεται στη νέα γενιά πελατών υψηλής καθαρής θέσης, σειρά παίρνει η ανάπτυξη των Family Office Services, με επικεφαλής τη Μαρία Ζήγρα, η οποία μετακινήθηκε από τη METLEN. Πίσω από τις κινήσεις αυτές βρίσκονται ο αναπληρωτής CEO Σταύρος Ιωάννου, ο CEO της Eurobank Private Bank Luxembourg Φάνης Μυλωνάς και ο επικεφαλής του Group Private Banking Γιώργος Ερτζάν. Στόχος δεν είναι απλώς η ενίσχυση των υπηρεσιών, αλλά η δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς πυλώνα wealth management.

Το GREGY μπαίνει στην τελική ευθεία

Το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου περνά σταδιακά στην επόμενη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο Όμιλος Κοπελούζου επιταχύνει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για το έργο GREGY, με στόχο η Τελική Επενδυτική Απόφαση να ληφθεί στις αρχές του 2028. Μέχρι τότε «τρέχουν» οι τεχνικές μελέτες, οι διαγωνισμοί και η ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου, τόσο για τη διασύνδεση όσο και για τα έργα ΑΠΕ που θα αναπτυχθούν στην Αίγυπτο. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 11 δισ. ευρώ, θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς φιλοδοξεί να μεταφέρει στην Ελλάδα και την Ευρώπη φθηνή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε συνεχή βάση μέσω υποθαλάσσιας διασύνδεσης ισχύος 3.000 MW.

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