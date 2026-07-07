Πανελλαδικές 2026: Από σήμερα η υποβολή του Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από τις 09:00 σήμερα Τρίτη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Λύκειο.

Το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και τις επιπλέον ημερομηνίες λειτουργίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν και θα αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Πότε εκδίδονται οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι από αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η εκτύπωση των Βεβαιώσεων Συμμετοχής για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 μέσω Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει τις επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όπου αυτά προβλέπονταν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από το σχολείο στο οποίο είχαν καταθέσει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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