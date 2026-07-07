Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Η Άνδρος είναι ο ίδιος μου ο εαυτός, η ρίζα και η φλόγα μου»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του θεάτρου του παραλόγου, τις Ευτυχισμένες Μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ, σε ένα πρότζεκτ που εξερευνά την ανθρώπινη αντοχή και αποτίνει φόρο μνήμης στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του ίδιου του Μπέκετ και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Γουίνι.

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου, σε συνεργασία του Θεάτρου Πορεία και των Φίλων Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Ο Δημήτρης Τάρλοου, που καταπιάνεται σκηνοθετικά για πρώτη φορά με τον Σάμιουελ Μπέκετ και το θέατρο του παραλόγου, μας διηγήθηκε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας μια πραγματική ιστορία σχετικά με το επικείμενο πρότζεκτ. Αναφέρθηκε στο γεγονός που έπαιξε τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο στην απόφασή του να αναμετρηθεί με το έργο αυτό. Μίλησε για τη σπουδαία ηθοποιό με καριέρα στο Παρίσι, τη Χριστίνα Τσίγκου, και διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία:

«Μαρίνα, νιώθω πολύ κουρασμένη. Έχω ανάγκη μερικές μέρες ξεκούρασης. Θα πάω στις Σπέτσες, στο ξενοδοχείο ενός φίλου». Με αυτά τα λόγια, η Χριστίνα Τσίγκου, το γένος Μαυροΐδη —εκείνη στην οποία ο Σάμιουελ Μπέκετ είπε: «Σας θαυμάζω και σας ευχαριστώ που θελήσατε να παίξετε τη Γουίνι»—, άφηνε στη μητέρα μου, Μαρίνα, το δερμάτινο βαλιτσάκι της, αυτό που περιείχε όλες τις σημειώσεις της, την περούκα της, τα σκηνικά της μικροαντικείμενα από την παράσταση Ευτυχισμένες Μέρες. Λίγες μέρες αργότερα, η Μαρίνα Καραγάτση και ο Παντελής Βούλγαρης θα υποδέχονταν —οι δυο τους και μόνο, μαζί με έναν αστυφύλακα— τη σορό της εξαίρετης ηθοποιού στο λιμάνι του Πειραιά, αφού κατά τη διάρκεια των διακοπών της απεβίωσε. Πριν από ενάμιση χρόνο, φεύγοντας από τη ζωή, η Μαρίνα Καραγάτση μού άφησε κληρονομιά το καφέ βαλιτσάκι. Κι έτσι άρχισαν όλα». Εξήγησε ακόμα το πώς συνεργάστηκε στην παράσταση αυτή με την Αγλαΐα Παππά, αφού στην αρχή ήθελε να παίξει τη Γουίνι η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Από τη συζήτησή μας δεν θα μπορούσε να λείψει και η εκτενής αναφορά του στην Άνδρο, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και μόνο εκεί, στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου, θα παιχτεί φέτος το καλοκαίρι η παράσταση. Για το νησί του είπε ότι είναι ο ίδιος του ο εαυτός, οι ρίζες του και η φλόγα μέσα του. Η Άνδρος αντικατοπτρίζει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Αναφερόμενος δε στο σπίτι του εκεί, ηλικίας 110 ετών και πλέον, είπε χαρακτηριστικά: «Από το σπίτι αυτό έχουν περάσει γενιές και γενιές καλλιτεχνών».

Η συνομιλία μας έκλεισε με την αναφορά του στην ομάδα της ΑΕΚ, της οποίας τυγχάνει ακραιφνής φίλαθλος.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μαριάννα Κάλμπαρη: «Έχουμε την τάση να γκρεμίζουμε, αντί να χτίζουμε πάνω στην ιστορία μας»

Podcast – Βίκυ Βολιώτη: «Η Ελλάδα σήμερα οφείλει την ύπαρξή της στην Έξοδο του Μεσολογγίου»



Podcast – Ιαπωνική κουλτούρα: Εδώ ο Πολιτισμός γράφεται με κεφαλαία