Podcast – Ιαπωνική κουλτούρα: Εδώ ο πολιτισμός γράφεται με κεφαλαία

Πόσοι τόποι, άραγε, από αυτούς που επισκεπτόμαστε στα ταξίδια μας διακρίνονται για την επιδραστικότητά τους, για τη δυνατότητά τους να μας αλλάζουν την αντίληψη ζωής, με τον τρόπο που αυτό συμβαίνει στην Ιαπωνία; Τα αυθεντικά ταξίδια δεν αποτελούν απλά μια παρέλαση αξιοθέατων τα οποία εγείρουν τον θαυμασμό μας. Από αυτήν την άποψη, η γιαπωνέζικη κουλτούρα αποτελεί την πρώτη επιλογή. Όχι οι βουδιστικοί ναοί και τα ιερά τέμπλα, από τα οποία βρίθει η χώρα του Ανατέλλοντος ηλίου, αλλά ο τρόπος που διαχέεται ο πολιτισμός στην καθημερινότητα.

Αλληλοσεβασμός και αξιοπρέπεια αποτελούν τις βασικές αρχές ενός λαού, ο οποίος έχει μεταφράσει όλα αυτά ακόμη και στην ακραία αυτοχειρία συγγνώμης, το χαρακίρι, όταν κάποιος αισθάνεται ότι πρόδωσε όσους του έδειξαν εμπιστοσύνη. Από έναν αυτοκράτορα ως έναν απλό πολίτη, που άργησε μερικά δευτερόλεπτα, οδηγώντας ένα τρένο. Εντάξει, αυτός δεν έκανε χαρακίρι, απλά απολύθηκε. Σίγουρα όμως, αντιλαμβανόμενος το λάθος.

Από την άλλη, ο σεβασμός του διπλανού πολίτη αποτελεί καθημερινή έννοια της γιαπωνέζικης κουλτούρας. Όπως καθάριζαν τα στάδια όπου αγωνιζόταν η εθνική τους ομάδα στο Μουντιάλ και όπως τα οι μικροί μαθητές καθαρίζουν τις τάξεις τους, πριν την αναχώρησης τους για το σπίτι τους. Γιατί, το σχολείο, το γήπεδο είναι σπίτι τους. Έτσι νιώθουν τους δημόσιους χώρους, έτσι τους συμπεριφέρονται κι αυτό είναι που περιγράφει έξοχα ο Βιμ Βέντερς, στην ταινία του «Υπέροχες μέρες».

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