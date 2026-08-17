«Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες χειριστές από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, αξιολογώντας καταθέσεις των διασωθέντων χειριστών και ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Οι διασωθέντες πιλότοι κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο και αρχικά υπέθεσαν ότι προσέκρουσαν σε καλώδια ρεύματος.

Οι χειριστές δήλωσαν ότι ακολουθούσαν εντολές από τον συντονιστή εναέριων μέσων και δεν γνώριζαν για την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες εστιάζουν επίσης στην αποχώρηση του επίγειου συντονιστή από το σημείο δεκαπέντε λεπτά πριν από το δυστύχημα, η οποία μετέφερε την ευθύνη στον εναέριο συντονιστή.

Ο εναέριος συντονιστής φέρεται να βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο κατά τη διάρκεια του συμβάντος, χωρίς να διαθέτει οπτική επαφή με την περιοχή της σύγκρουσης.

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Στις καταθέσεις των διασωθέντων που επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του άλλου ελικοπτέρου, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026. Μαζί με τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων, οι καταθέσεις των δύο χειριστών αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν διορίσει τρεις πραγματογνώμονες που θα τα αξιολογήσουν για να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκάι, το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα και διασώθηκε από τη σύγκρουση κατέθεσε τα προηγούμενα 24ωρα στην Αστυνομία. Στην κατάθεσή τους οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δεν είδαν δηλαδή το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Είπαν ακόμα πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος. Στο ερώτημα των αστυνομικών «τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον», απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη «Φλόγα», την κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνοι ρίψη στη φωτιά. «Δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση», είπαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Σκάι, υπάρχει και ένα κρίσιμο διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από τη σύγκρουση και μετά την αποχώρηση του επίγειου συντονιστή από το σημείο. Οι Αρχές ερευνούν αρχικά τον συντονισμό των εναερίων μέσων στο μέτωπο της Ψάθας (εκεί όπου έγινε το δυστύχημα), τον οποίο είχε αναλάβει υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, με την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος.

Ο συγκεκριμένος, ωστόσο, 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση φέρεται να αποχώρησε από το σημείο για να αντιμετωπίσει μια αναζωπύρωση κάπου αλλού. Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής, ο συντονισμός πέρασε αυτομάτως στον εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια, χωρίς να έχει οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα.

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