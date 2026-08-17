Γιάννενα: Καλοκαιρινή μπόρα μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια – Χαλαζόπτωση στην περιοχή της Ανατολής (Video)

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Καλοκαιρινή μπόρα έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας, 17/8, τα Γιάννενα, με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται μέσα σε λίγα λεπτά σε δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η περιοχή στη Βογιάννου και τη Γεννηματά μετατράπηκε γρήγορα σε «ποτάμι», δυσκολεύοντας την κίνηση των οχημάτων.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε άμεσα προβλήματα στο συγκεκριμένο σημείο, όπου το νερό συγκεντρώθηκε στο οδόστρωμα και οι οδηγοί χρειάστηκε να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν πρόκειται, πάντως, για εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη Βογιάννου, καθώς και στο σημείο όπου συναντά τη Γεννηματά, έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από ισχυρές βροχές.

Χαλαζόπτωση και πλημμύρες στην Ανατολή

Λίγο νωρίτερα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Ανατολή Ιωαννίνων, όπου εκδηλώθηκε καταιγίδα.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ σε ορισμένα σημεία καταγράφηκε και χαλαζόπτωση, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης καιρικής αστάθειας μέσα στον Αύγουστο.

Οι καταιγίδες επεκτάθηκαν και εκτός του αστικού ιστού, και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά και στην ορεινή Ήπειρο.

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