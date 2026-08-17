Σοκ στην Εύβοια: Πέθανε 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά τον θάνατο μιας 39χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 17/8, και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή περίπου στις 5 το πρωί, έχοντας υποστεί διαδοχικές εμβολές.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να διασώσουν ούτε το έμβρυο, με την οικογένεια και τους οικείους της γυναίκας να βυθίζονται στη θλίψη.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος της 39χρονης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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