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17.08.2026 18:24

Θρίλερ στη Σίφνο: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην περιοχή Θόλος – Πληροφορίες για τρεις νεκρούς (Video)

17.08.2026 18:24
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Ελικόπτερο κατέπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο ελικοδρόμιο στο κέντρο του νησιού, στην περιοχή Θόλος με τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πληροφορίες αναφέρουν πως επέβαιναν 4 άνθρωποι.

Όπως δείχνουν τα αποκλειστικά πλάνα του topontiki.gr, το ελικόπτερο συντρίβεται και τυλίγεται άμεσα στις φλόγες.

Σε επικοινωνία του topontiki.gr, ο δήμαρχος επιβεβαίωσε τη συντριβή δίχως ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Στο σημείο επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο της συντριβής, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων και τα αίτια του δυστυχήματος.

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