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17.08.2026 16:38

Γαστούνη: Ρομά τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο αστυνομικό τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν προσαχθέντα

17.08.2026 16:38
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Αναστάτωση το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ομάδα Ρομά εισέβαλε στο τμήμα με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό της, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος. Έως τώρα, η αστυνομία δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση.

Οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη.

Ελέγχθηκαν 104 άτομα και 46 οχήματα, έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια, προσήχθσαν 19 άτομα και συνελήφθησαν 18 για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν και τρία αυτοκίνητα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ομάδα Ρομά είχε ξυλοκοπήσει περιπτερά στη Γαστούνη και τον γιο του. Η υπόθεση είχε συνέχεια, καθώς ο περιπτεράς αναγκάστηκε να κλείσει το περίπτερο, ενώ λίγο καιρό αργότερα,  έβαλαν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές στο κατάστημα που ετοιμαζόταν να ανοίξει.

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