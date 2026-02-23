search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:43
23.02.2026 15:09

Γαστούνη: Ρομά ξυλοκόπησαν άγρια περιπτερά και τον γιο του – Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

gastouni

Το ζήτημα της παραβατικότητας στη Γαστούνη επαναφέρουν στο προσκήνιο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή, με αφορμή την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά.

Όπως έγινε γνωστό χθες Σάββατο, ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε τον ανήλικο, τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στην περιοχή, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου στην περιοχή και η ένταση κλιμακώθηκε.

Ομάδα περίπου 15 με 20 Ρομά επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, ξυλοκοπώντας τους άγρια με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

Έκτακτη σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, οι οποίοι συζήτησαν με τους παριστάμενους τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα τη Γαστούνη.

Για «γκετοποίηση» μιλούν οι κάτοικοι

Σύμφωνα με το ilialive.gr κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονο προβληματισμό, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας, κάνοντας λόγο για «γκετοποίηση» της πόλης.

Μάλιστα, επισήμαναν, πως οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν βάζουν τέλος στο καθεστώς ανομίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν οξύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

