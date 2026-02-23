Σοκ στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 7χρονος – Του σέρβιραν αλκοόλ αντί για… χυμό

Από την καφετέρια στο νοσοκομείο κατέληξε παιδί 7 ετών, που ζήτησε χυμό βύσσινο και ήπιε, κατά λάθος, αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα goodnet.gr, το παιδί ένιωσε αμέσως αδιαθεσία. Αντιλαμβανόμενοι πως κάτι δεν πήγαινε καλά, οι γονείς του το μετέφεραν αμέσως για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι πλέον καλά στην υγεία του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

