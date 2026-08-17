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17.08.2026 14:56

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

17.08.2026 14:56
PYROSVESTIKI_OXIMA_199
φωτογραφία αρχείου

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Για το έργο της κατάσβεσης είχαν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

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