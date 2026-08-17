Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Για το έργο της κατάσβεσης είχαν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

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