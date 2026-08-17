Τροχαίο με έναν 29χρονο νεκρό στην Χαλκιδική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, στη Χαλκιδική.
Συγκεκριμένα,το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το αυτοκίνητο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
Διαβάστε επίσης:
Διακοπές με σκύλο: Όλο και περισσότεροι το επιχειρούν – Η νέα αγορά του pet-friendly τουρισμού και πώς προσαρμόζεται η Ελλάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας
Τροχαίο με τραυματία στον Κηφισό – Συγκρούστηκε φορτηγό με ΙΧ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.