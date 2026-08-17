Τροχαίο με έναν 29χρονο νεκρό στην Χαλκιδική

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Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα,το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το αυτοκίνητο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

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