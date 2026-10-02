Cosmos: Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, εξαγορά AI εταιρείας και στόχος 105 εκατ. πωλήσεις

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Σε νέα περίοδο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 εισέρχεται ο Όμιλος Cosmos, ενισχύοντας το επενδυτικό του πρόγραμμα σε υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και managed services.

Το νέο πλάνο παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Δάφνης, στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μεταμόρφωση, συνολικής επιφάνειας 1.400 τ.μ. Η επένδυση στο νέο κτίριο ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων γραφείων της Cosmos στα 4.600 τ.μ.

Παράλληλα, ο Όμιλος σχεδιάζει νέες επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο, με αιχμή τις τεχνολογικές υποδομές και την ανάπτυξη λύσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κεντρικό σημείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί η εξαγορά του 100% της NovelCosmos AI και η πλήρης ενσωμάτωσή της στην Cosmos Consulting. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του εξειδικευμένου πυρήνα τεχνητής νοημοσύνης του Ομίλου, με δραστηριότητα σε AI models, semantic technologies, document intelligence και intelligent agents.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων enterprise AI, προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Cosmos Consulting.

Οι νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση λειτουργούν ως ενιαίο Technology & Services Hub, συγκεντρώνοντας την Cosmos Consulting, τη NovelCosmos AI και το Network Operations Center. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος επιδιώκει να συνδέσει σε ενιαία δομή τις υπηρεσίες λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και managed services.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία με τη NVIDIA, της οποίας η Cosmos είναι Preferred Partner σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προχωρά η κατασκευή AI Data Center στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα υποστηρίζει private και enterprise AI περιβάλλοντα μέσω τεχνολογιών της NVIDIA.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο Όμιλος ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2026. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 74,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 62% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Για το σύνολο της χρονιάς, η διοίκηση θέτει στόχο πωλήσεων 105 εκατ. ευρώ, έναντι 92 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, προβλέπει EBITDA 9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Δάφνης υπογράμμισε ότι η αγορά ΤΠΕ χρειάζεται περισσότερο στρατηγικό σχεδιασμό, διαφάνεια, πιστοποίηση και ουσιαστικό ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος κατέθεσε προτάσεις για τη δημιουργία «Διαύγειας ΤΠΕ», Μητρώου Μελετητών και Εργοληπτών ICT, καθώς και για την πιστοποίηση παρόχων κρίσιμων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

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