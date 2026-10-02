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02.10.2026 10:37

Τελικά φταίει το (ανύπαρκτο) email για τα πρόωρα «γεννητούρια» της Interview;

02.10.2026 10:37
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Μία «εκπληκτική» (όχι με την καλή έννοια) συζήτηση έχει ξεκινήσει το τελευταίο διήμερο γύρω από την αποκάλυψη ότι ο Δημήτρης Βασιλειάδης της Interview είχε τη δημοσκόπηση έτοιμη πριν αυτή ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ίδια την ταυτότητά της.

Αυτή η συζήτηση, με τη βοήθεια όλων των «φίλων» – διαφόρων ειδών «φίλων» – και εκείνων που «βολεύονταν» από τα ευρήματα της έρευνας, μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την ουσία της καταγγελίας  (μία δημοσκόπηση έχει ολοκληρωθεί και κυκλοφορεί εκ των προτέρων!) στο πώς διέρρευσε η πληροφορία και ποιος/α έστειλε το email και πώς γίνεται να βασιζόμαστε σε ένα email και διάφορα τέτοια – στην πραγματικότητα δεν ήταν καν email, αλλά μήνυμα σε WhatsApp.

Την ίδια ώρα ο υπεύθυνος της εταιρείας κ. Βασιλειάδης δεν έχει αμφισβητήσει το αληθές της αποκάλυψης, ότι δηλαδή η έρευνα ήταν έτοιμη από νωρίτερα, αλλά λέει διάφορα περίεργα για τη διαρροή. Λες και το θέμα δεν είναι η αποκάλυψη, αλλά ο τρόπος που έγινε.

Και αναρωτιέμαι: Στην υπόθεση της Marfin με την προφυλάκιση της γυναίκας που ήρθε από την Αγγλία, και την ενέπλεξε ένα ανώνυμο email, είχαν την ίδια ένσταση όσοι τώρα τα έχουν βάλει με το… ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Το θέμα λοιπόν είναι ο τρόπος που γίνεται μία αποκάλυψη ή αν η αποκάλυψη αυτή είναι πραγματική;

Τόσο πολύ θέλουν να καταστήσουν την Interview… επιτομή της αξιοπιστίας, όταν η ίδια αρνείται να μπει στο ΣΕΔΕΑ και να ακολουθεί τους κανόνες του Συλλόγου;

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