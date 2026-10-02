Εξαφανίστηκε 9χρονος από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, αγνοείται από τις 26 Σεπτεμβρίου

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Αγωνία για τον 9χρονο Γεράσιμο Λ. που αγνοείται από τις 26 Σεπτεμβρίου, με το Χαμόγελο του Παιδιού να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Το ανήλικο αγόρι εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, με τα στοιχεία του μα δημοσιοποιούνται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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