Eurostat: «Έκρηξη» του πληθωρισμού στην Ελλάδα – Στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

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Άλμα στο 5,1%, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Πλέον, η Ελλάδα έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, πίσω από τη Λιθουνία (6,1%), τη Βουλγαρία (5,6%), το Λουξεμβούργο και την Κύπρο (5,2%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Μάλτα (2,2%), η Φινλανδία (2,6%), η Λετονία (2,9%), η Εσθονία και η Ολλανδία (3%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ εδώ και τρία χρόνια και σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει την υψηλότερη τιμή τον Σεπτέμβριο, στο 18,8%, έναντι 14,3% τον Αύγουστο.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (1,4%, έναντι 1,1%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 1,1%, έναντι 1,2% τον Αύγουστο.

Euro area #inflation expected to be at 3.8% in September 2026, up from 3.2% in August 2026. Components: energy +18.8%, services +3.2%, food, alcohol & tobacco +1.4%, other goods +1.1% – flash estimate https://t.co/0SV1q3b4aH pic.twitter.com/qJGJGfvxwu October 2, 2026

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