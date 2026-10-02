Eurostat: «Έκρηξη» του πληθωρισμού στην Ελλάδα – Στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Άλμα στο 5,1%, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.
Πλέον, η Ελλάδα έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, πίσω από τη Λιθουνία (6,1%), τη Βουλγαρία (5,6%), το Λουξεμβούργο και την Κύπρο (5,2%).
Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Μάλτα (2,2%), η Φινλανδία (2,6%), η Λετονία (2,9%), η Εσθονία και η Ολλανδία (3%).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ εδώ και τρία χρόνια και σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σε ό,τι αφορά τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει την υψηλότερη τιμή τον Σεπτέμβριο, στο 18,8%, έναντι 14,3% τον Αύγουστο.
Ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (1,4%, έναντι 1,1%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 1,1%, έναντι 1,2% τον Αύγουστο.
Euro area #inflation expected to be at 3.8% in September 2026, up from 3.2% in August 2026. Components: energy +18.8%, services +3.2%, food, alcohol & tobacco +1.4%, other goods +1.1% – flash estimate https://t.co/0SV1q3b4aH pic.twitter.com/qJGJGfvxwu— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 2, 2026
Διαβάστε επίσης:
Το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον σε Παρίσι – Βερολίνο για απαγόρευση αμερικανικών εξαγωγών και ο εφιάλτης στην ελληνική αντλία
Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη
Η Ελλάδα προτείνει την αναστολή δικαιώματος ασύλου της ΕΕ σε μαζικές μεταναστευτικές ροές – Εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός επιστροφών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.