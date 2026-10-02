Μιχελογιαννάκης: «Δεν θα έκανα ξανά την απεργία πείνας, λάθος μου που ψήφισα το Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ»

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Με τη φράση «γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;» απάντησε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ μετά από άλλα τρία κόμματα από τα οποία πέρασε τον πολιτικό βίο του (και συγκεκριμένα τη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη).

Ο κ. Μιχελογιαννάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι «το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ. Από το 2012 έως το 2019 με ψήφο έδωσα τη μάχη, από τη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία. Ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει» πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι ήταν λάθος του ότι ψήφισε το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ότι αφορά την απεργία πείνας με τις… τυρόπιτες, τον Δεκέμβριο του 2014, είπε «δεν με στήριξε ο Τσίπρας τότε, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε. Σήμερα με τα χρόνια που πέρασαν δεν θα την έκανα».

Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης έκανε λόγο για «εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες και ένα κόμμα διορισμένο. Έχουν γίνει διαδικασίες και όργανα; Ένα κόμμα προσωποπαγές είναι, εγώ θέλω θεσμικότητα» είπε.

Σημείωσε ακόμα ότι «η διάθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όμως η επιτροπή ψηφοδελτίων».

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