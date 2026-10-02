Οι «Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» επιστρέφουν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Video/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει την παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ντόρας και την Αλεξάνδρα Αϊδίνη στον ρόλο της μητέρας.

Το έργο

Η «διαφορετική» Ντόρα εμπλέκεται, χωρίς να το γνωρίζει, σε κάτι που μοιάζει με πείραμα, όταν οι γονείς και ο γιατρός της αποφασίζουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα που την κρατούσαν έως τότε σε καταστολή. Απελευθερωμένη από αυτόν τον εγκλεισμό, έρχεται σε επαφή με την επιθυμία και τη σεξουαλικότητά της.

Η συμπεριφορά της, όμως, δεν υπακούει στις κοινωνικές συμβάσεις και φέρνει σε αμηχανία τους πάντες. Σύντομα μετατρέπεται σε «πρόβλημα», θέτοντας δύσκολα και επίμονα ερωτήματα: πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η ελευθερία; Ποιος μπορεί να θέσει τα όριά της και με ποιο δικαίωμα;

Με αιχμηρότητα και σκοτεινό χιούμορ, ο Ελβετός δραματουργός Λούκας Μπαίρφους εξετάζει τα όρια της κοινωνικής ανοχής και τις σχέσεις εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Χωρίς εύκολες απαντήσεις, φέρνει τους θεατές αντιμέτωπους με τα διλήμματα μιας κοινωνίας που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική, αλλά δοκιμάζεται απέναντι στη διαφορετικότητα.

Η παράσταση

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, με τη διεισδυτική ματιά και τη σκηνική ακρίβεια που χαρακτηρίζουν τη σκηνοθετική του πορεία, προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου, φωτίζοντας τόσο την ευάλωτη πλευρά των προσώπων όσο και τις οδυνηρές αντιφάσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας

Οι «Κόκκινες τουλίπες» της αγωνίας… – Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου



