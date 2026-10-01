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ΘΕΑΤΡΟ

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01.10.2026 11:19

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας

01.10.2026 11:19
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Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το Εθνικό Θέατρο «Μιχάι Εμινέσκου» από το Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία, παρουσιάζουν την παράσταση «Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ /GRĂDINA DE STICLĂ», σε σκηνοθεσία του Πέτρου Χαντίρκα (Petru Hadârcă).

Μία παράσταση για την αναζήτηση της γυναικείας, της μητρικής, της πολιτισμικής ταυτότητας: για την αναζήτηση μιας θέσης στον κόσμο.

Μία παράσταση που μιλά για τον τρόπο με τον οποίο η γνώση μιας γλώσσας διαμορφώνει τη σκέψη μας και για το πώς η πρόσβαση σε μια άλλη γλώσσα δημιουργεί μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο.

Η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που μετατρέπεται στην ιστορία της μοίρας μιας χώρας.

Το μυθιστόρημα «Ο Γυάλινος Κήπος» είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, από την οπτική της κεντρικής ηρωίδας, μιας νεαρής γυναίκας, μαιευτήρα σε κλινική του Βουκουρεστίου. Προσπαθεί να ανασυνθέσει τη ζωή της μέσα από θραύσματα αναμνήσεων που έρχονται στο μυαλό της ασυνάρτητα και χωρίς τάξη.

Η παράσταση επικεντρώνεται σε αυτόν τον χαρακτήρα, τη Λαστότσικα-Χελιδόνα, ένα επτάχρονο ορφανό κορίτσι που υιοθετείται από ένα αγροτικό ορφανοτροφείο από μια Ρωσίδα. Το κορίτσι μεταφέρεται στο Κισινάου και μεγαλώνει μέσα στην ατμόσφαιρα μιας αυλής πολυκατοικίας της σοβιετικής εποχής.

Η αυλή αποτελεί ένα συλλογικό πορτρέτο μιας κοινωνικής ομάδας: παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, αποτυχημένοι, άνθρωποι που υποφέρουν, θυμωμένοι, οργισμένοι και παραιτημένοι.

Παρόλο που το ορφανό κορίτσι υποτάσσεται ολοκληρωτικά στη γυναίκα που το μεγαλώνει, όταν έρχεται η ώρα να πάει σχολείο, αρνείται να φοιτήσει σε ρωσικό σχολείο, το οποίο της εξασφάλιζε κοινωνικές προοπτικές και ανώτερη κοινωνική θέση, και η ρωσική γλώσσα είχε πλέον γίνει η γλώσσα στην οποία μιλούσε καλύτερα από τη μητρική της.

Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό που ενδιαφέρεται για τον ρουμανικό πολιτισμό και τη ρουμανική γλώσσα, για την ιστορία και τον τρόπο ζωής στον μετασοβιετικό χώρο, καθώς και για τη γυναικεία οπτική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ανθρώπινη ταυτότητα μέσα από τους ανθρώπους γύρω μας, το περιβάλλον, το σχολείο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ – μια παράσταση που θεραπεύει τις πληγές της ψυχής και σου δίνει τη δύναμη να αγαπήσεις.

GRĂDINA DE STICLĂ – un spectacol ce vindecă răni sufletești și îți dă puteri să iubești.

THE GLASS GARDEN – a performance that heals the wounds of the soul and gives you the strength to love.

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Μετάφραση / Θεατρική διασκευή στα Ελληνικά: Angela Bratsu
  • Σκηνοθεσία : Petru Hadârcă
  • Πρωτότυπη Μουσική / Ηχοτοπία : Valentin Strișcov
  • Κίνηση: Oleg Mardari
  • Βιντεοπροβολή: Radu Zaporojan
  • Σχεδιασμός Αφίσας, Φωτογραφίες, Σχεδιασμός προγράμματος: Ian Onică

ΠΑΙΖΟΥΝ:

  • Lastocika – Diana Decuseară-Onică
  • Lastocika as a child, Tamara – Corina Rotaru
  • Tamara Pavlovna – Angela Ciobanu
  • Zahar Antonovici – Anatol Durbală
  • Șurocika – Mihaela Strâmbeanu
  • Bella Isaakovna – Anișoara Bunescu
  • Katiușa, Asistenta 1 – Olesea Sveclă
  • Raia, Varea – Tatiana Lazăr
  • Tonea, Asistenta 2 – Doriana Zubcu-Marginean
  • Polcovnicul – Ion Mocanu
  • Rodion Eduardovici, Chira, Bețivul 1 – Iurie Focșa
  • Lioncik – Alexandru Pleșca
  • Maricica, Greta – Rusanda Radvan
  • Pavlik – Petru Marginean
  • Oxanka – Draga-Dumitrița Drumi
  • Dmitri, Bețivul 2 – Nicu Ciumașu
  • Radu – Igor Babiac
  • Γλώσσα παράστασης: Ρουμανική με ελληνικούς υπέρτιτλους (Άντζελα Μπράτσου)

Κατάλληλη για άτομα άνω των 14 ετών

(H παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τατιάνας Τσιμπουλεάκ (Tatiana Țîbuleac), το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019).

  • Μετάφραση : Angela Bratsu | Σκηνοθεσία : Petru Hadârcă
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
  • Πρεμιέρα : Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026
  • Ώρα : 19.00
  • Για μία παράσταση!

H Προπώληση άνοιξε!

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