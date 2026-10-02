Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

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Ο «παππούς» του Black Metal και θρυλικός frontman των Venom, Conrad «Cronos» Lant, πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Ο Cronos ήταν ο τραγουδιστής, μπασίστας και frontman των θρυλικών Venom και θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του Black Metal.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης του συγκροτήματος:

«In Memoriam – Conrad “Cronos” Lant

Με βαθιά θλίψη και συντετριμμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του Conrad “Cronos” Lant.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η φωνή, το μπάσο και το όραμα του Conrad βρίσκονταν στην καρδιά των Venom.

Από τους πρώτους σκοτεινούς ήχους του “Welcome To Hell” και μέσα από τα “Black Metal”, “At War With Satan”, *”Possessed” και τη μετέπειτα πορεία τους, δημιούργησε κάτι που άλλαξε τη heavy μουσική για πάντα.

Οι Venom δεν ακολούθησαν ποτέ τους κανόνες.

Χάραξαν τον δικό τους δρόμο.

Και ο Conrad βρισκόταν στο επίκεντρο όλων αυτών – ασυμβίβαστος, ατρόμητος και μοναδικός.

Οι “Legions” υπήρξαν πάντα σημαντικό κομμάτι των Venom. Σε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια, αγόρασαν τους δίσκους, ήρθαν στις συναυλίες, φόρεσαν τα μπλουζάκια, μοιράστηκαν τη μουσική και κράτησαν τη φλόγα ζωντανή: ο Cronos ήταν πάντα ευγνώμων για την αφοσίωση και τη στήριξή σας.

Ένα μήνυμα από τον Nathan, τον γιο του Conrad: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους των “Legions” για τη στήριξη που προσφέρατε στον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι σας εκτιμούσε όλους βαθύτατα. Έδωσε την ψυχή του και η μουσική του θα ζει για πάντα. Ο θρύλος του Cronos δεν θα πεθάνει ποτέ».

Η μουσική του δεν θα πεθάνει ποτέ.

Η φωνή του δεν θα σβήσει ποτέ.

Και η κληρονομιά των Venom θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική που δημιούργησε και μέσα από τους “Legions” σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να κρατούν αυτή τη φλόγα αναμμένη.

Σε ευχαριστούμε, Conrad.

Σε ευχαριστούμε, Cronos.

Σε ευχαριστούμε για τη μουσική.

Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις.

Η βαθύτατη αγάπη και τα συλλυπητήριά μας στον Nathan και την Hel, στους φίλους και σε όλους όσοι είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Conrad.

Ο θρύλος ζει για πάντα.

Venom»

Οι αντιδράσεις

Η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις από μουσικούς που συνδέθηκαν με την ιστορία του ακραίου ήχου. Ο Jeff «Mantas» Dunn, κιθαρίστας της κλασικής σύνθεσης των Venom, αναφέρθηκε στην πολυτάραχη ιστορία του συγκροτήματος, αλλά και στη φιλία που είχε προηγηθεί των μεταγενέστερων συγκρούσεων. «Παρά την ταραχώδη ιστορία αυτής της μπάντας, στο τέλος της ημέρας ήμασταν οι τρεις μας που ξεκινήσαμε κάτι τόσο ξεχωριστό και αλλάξαμε την κατεύθυνση, την πορεία και την ιστορία του metal όπως το γνωρίζουμε», έγραψε. Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του πρόσθεσε, πιο λιτά: «Παρά την ιστορία, τους καβγάδες, τις αντιπαραθέσεις, τα πάνω και τα κάτω… αυτό χτυπάει σκληρά».

Ο Gary Holt των Exodus και Slayer έγραψε ότι είναι συντετριμμένος από την είδηση, αναφέροντας ότι «ο Cronos υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές μου». Ο κιθαρίστας θυμήθηκε ιδιαίτερα τις δύο περιοδείες των Exodus με τους Venom, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις καλύτερες περιοδείες που έχει κάνει ποτέ, ενώ σημείωσε πως ο Cronos βοήθησε να διαμορφωθούν οι Exodus σε αυτό που έγιναν.

Αντίστοιχα σύντομη αλλά χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Mille Petrozza των Kreator: «Ευχαριστώ, Cronos. Χωρίς εσένα, οι Kreator δε θα υπήρχαν». Ο Moyses Kolesne των Βραζιλιάνων Krisiun έγραψε από την πλευρά του: «Ο μεγαλύτερος όλων έφυγε, δε θα ξεχαστεί ποτέ», ενώ ο Jeff Becerra των Possessed σημείωσε πως «η φωνή του θα αποτελεί μέρος της ζωής μας για πάντα».

Μηνύματα δημοσίευσαν επίσης μουσικοί όπως ο Phil Anselmo των Pantera και Down, ο Iggor Cavalera, ο Michael Amott των Arch Enemy, ο Lee Dorrian, ο Peter Tägtgren των Hypocrisy και μέλη συγκροτημάτων όπως οι Watain και οι Impaled Nazarene. Οι αναρτήσεις τους υπογράμμισαν με διαφορετικούς τρόπους την επιρροή που άσκησαν οι Venom και ο ίδιος ο Cronos στις μεταγενέστερες γενιές του metal.

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