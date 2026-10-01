Αντώνης Ρέμος: Διπλή τιμητική διάκριση στην Κύπρο για την 30ετή πορεία του στη μουσική – Αποθεώθηκε στην επετειακή συναυλία του στη Λευκωσία (Videos)

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Διπλή τιμητική διάκριση έλαβε ο Αντώνης Ρέμος, στο πλαίσιο της μεγάλης, ανοιχτής συναυλίας του στη Λευκωσία. Ο τραγουδιστής που αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του, βραβεύτηκε στην Κύπρο με αφορμή τα 30 χρόνια της πορείας του, τόσο από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (Κλάδο Λευκωσίας) όσο και από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο.

Η βράβευση από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό έγινε ως αναγνώριση της διαρκούς στήριξης του καλλιτέχνη στο ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επετειακή αυτή συναυλία στην Τάφρο Νταβίλα σχεδιάστηκε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με προϋπόθεση τη συμβολική εισφορά των 3 ευρώ ανά δελτίο εισόδου για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος έγινε δεκτός στο Δημαρχείο Λευκωσίας από τον Δήμαρχο, Χαράλαμπο Προύντζο, ο οποίος θέλοντας να τιμήσει την τριαντάχρονη πορεία του τραγουδιστή, αλλά και την απόφασή του να επιλέξει τη Λευκωσία για αυτόν τον μεγάλο εορτασμό, του προσέφερε ένα αντίγραφο αρχαίου κυπριακού ειδωλίου.

Σε ένα ακόμη μοναδικό μουσικό υπερθέαμα, ο Αντώνης Ρέμος, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους καλλιτέχνες και εκλεκτούς καλεσμένους, ταξίδεψε το κοινό μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες που σφράγισαν τρεις δεκαετίες ελληνικού τραγουδιού.

Συγκλονιστική η αντοπόκριση του κοινού στη μεγάλη συναυλία του

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική, με χιλιάδες εισιτήρια να εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ, μετατρέποντας τη μουσική αυτή εκδήλωση σε μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύης.

Στη σκηνή μαζί του βρέθηκαν πέντε αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο καθένας με τη δική του διαδρομή και το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη μουσική. Πρόκειται για καλλιτέχνες με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος έχει συναντηθεί μουσικά σε διαφορετικές στιγμές της μακράς πορείας του.

Μεταξύ αυτών, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στον Αντώνη Ρέμο για να τιμήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του.

Η συνάντηση των κορυφαίων αυτών ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με τη Λευκωσία να γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης μουσικής γιορτής.

Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή του Γιώργου Θεοφάνους, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές μουσικές επιτυχίες. Η επετειακή συναυλία στη Λευκωσία αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική στιγμή στη διαδρομή του Αντώνη Ρέμου η οποία έχει, άλλωστε, συνδεθεί με επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και συνεργασίες που έχουν ξεχωρίσει στο ελληνικό κοινό.

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