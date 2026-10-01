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01.10.2026 11:41

Έφη Πίκουλα: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν “δικτάτορας” όπως όλοι οι σκηνοθέτες τότε – Μας επέβαλαν πώς θα παίξουμε και εμένα αυτό δεν μου άρεσε» (Video)

01.10.2026 11:41
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Για την πορεία της τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση μίλησε η Έφη Πίκουλα, αναφερόμενη- μεταξύ άλλων- στη συνεργασία που είχε κατά το παρελθόν με σημαντικούς σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων, ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Νίκος Φώσκολος.

Καλεσμένη της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», η ηθοποιός τόνισε ότι η συμβουλή που η ίδια δίνει στους νέους του χώρου, είναι να παίζουν ελεύθερα, ακολουθώντας το ένστικτό τους.

«Με τον Γιάννη Δαλιανίδη γνωριστήκαμε τη δεκαετία του ’80, εκεί που άνθισε ο κινηματογράφος και με επέλεξε για κάποιες ταινίες. Νιώθω τυχερή που δούλεψα μαζί του, όπως και με τον Νίκο Φώσκολο και μ’ όλους αυτούς. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν δικτάτορας. Δεν μπορείς να φανταστείς, ειλικρινά. Όλοι οι σκηνοθέτες τότε ήταν δικτάτορες σε εμάς. Μας επέβαλαν πώς θα παίξουμε και εμένα αυτό δεν μου άρεσε» είπε αρχικά.

«Γι’ αυτό ήθελα να κάνω μια ομάδα και σ’ αυτήν κυριαρχεί ‘μαι ελευθερία και ένα ένστικτο των παιδιών. “Παίξτε όπως νιώθετε και θα περάσει, αρκεί να το νιώσετε” τους λέω και χαίρομαι που ‘χω αυτή την ομάδα» πρόσθεσε.

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