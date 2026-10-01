search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 09:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2026 08:58

Θοδωρής Αθερίδης: «Θα λέω αυτό που θέλω και σε όποιον αρέσει – Εγώ είμαι ακόμα Αριστερός μέσα μου» (Video)

01.10.2026 08:58
atheridis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης επισημαίνοντας ότι διανύει μια όμορφη και ήρεμη περίοδο.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε όταν τάχθηκε υπέρ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη Marfin, επισημαίνοντας ότι δεν τον αγγίζουν συμπεριφορές που ο ίδιος δε συμμερίζεται και καταδικάζει.

Τόνισε δε, ότι η πολιτική ορθότητα αλλάζει τα δεδομένα της έκφρασης σε κάθε τομέα της ζωής, ωστόσο, ο ίδιος δεν είναι διατεθιμένος να περιορίζει την έκφρασή του για να γίνει αρεστός σε κάποιους.

«Εγώ έχω αποφασίσει ότι θα λέω αυτό που θέλω και πιστεύω και σε όποιον αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, μη με βλέπεις. Αν θες να αλλάξεις την πραγματικότητα, άλλαξε τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Εγώ είμαι ακόμα Αριστερός μέσα μου, αν και βγήκαν και είπαν ότι είπα για τον Χρυσοχοΐδη τα καλύτερα κτλ. Στη ζωή θέλω να είμαι μέλισσα, όχι μύγα. Σε έναν χώρο η μέλισσα θα βρει πάντα το λουλούδι για να πάει και η μύγα τα σκ…τά. Είναι στάση ζωής αυτό. Η πραγματικότητα είναι μία, ευθύνη σου είναι το πώς τη διαβάζεις» τόνισε.

Ερωτηθείς για τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο ηθοποιός τόνισε ότι πρόκειται περσσότερο για απομάκρυνση των δυο τους, ενώ δήλωσε ότι διανύει μια περίοδο που απολαμβάνει τη μοναχικότητα.

«Αλήθεια δεν έχω χωρίσει. Απλώς αποφασίσαμε πως ίσως είναι καλύτερο για τη σχέση μας να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλο. Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο. Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο. Απολαμβάνω να είμαι μόνος μου. Από παιδί δεν κρυβόμουν ούτε από τους φίλους μου. Διαβάζω τις ψυχές όλων και βλέπω ότι έχω τα ίδια μέσα μου με τους άλλους που τα κρύβουν. Έχω τα προβλήματα που έχουν όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, απλώς δεν ντρέπομαι να τα λέω» τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος στον εθισμό που είχε με τον εθισμό, κα΄νει λόγο για μια περίοδο που όλα ήταν πιο «θαμπά» μέχρι που άρχισε να συνειδητοποιεί τα «καμπανάκια» που χτυπούσαν.

«Την εποχή του αλκοολισμού ήμουν άψογος επαγγελματικά, απλώς ήμουν λίγο πιο… θαμπός, παραπάνω άνετος απ’ ό,τι χρειαζόταν. Δεν νομίζω ότι θα ζούσα σήμερα αν συνέχιζα να πίνω έτσι. Οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές. Το κανονικό μου ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα. Αυτό που με ανησύχησε στο τέλος ήταν όταν έπινα 23 ώρες την ημέρα επί 40 ημέρες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Diddy: Καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή με κινητό, αλκοόλ και «εξυπηρετήσεις» – Του μαγειρεύουν συγκρατούμενοι και του κάνουν μασάζ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται ο… Άγιος Βασίλης – Η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη (Video)

Η 62χρονη Μόνικα Μπελούτσι λέει ότι το να μεγαλώνεις είναι «ένα υπέροχο δώρο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varthakouris-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετώντας τον σκύλο του – «Πονάμε να ξέρεις, θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού»

boy_bike
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνών: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και προσπάθησε να διαφύγει

ioannina new
ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Παμβώτιδα: Έχουν αφαιρεθεί 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων – Bρήκαν και ένα βλήμα

ergotaxio_solinas
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο στον Εύοσμο – Νεκρός 52χρονος, καταπλακώθηκε από μεταλλικό σωλήνα

mazwnakis-theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος ζητά από τον ανακριτή να κληθεί η κόρη του και άλλοι μάρτυρες – Τι υποστηρίζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

tiktoker
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στον TikToker «Τέως Βασιλιά Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη – Έκανε μήνυση στους αστυνομικούς, τι ισχυρίζεται

lagoutis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια - Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 09:40
varthakouris-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετώντας τον σκύλο του – «Πονάμε να ξέρεις, θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού»

boy_bike
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνών: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και προσπάθησε να διαφύγει

ioannina new
ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Παμβώτιδα: Έχουν αφαιρεθεί 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων – Bρήκαν και ένα βλήμα

1 / 3