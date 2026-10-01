Θοδωρής Αθερίδης: «Θα λέω αυτό που θέλω και σε όποιον αρέσει – Εγώ είμαι ακόμα Αριστερός μέσα μου» (Video)

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Για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης επισημαίνοντας ότι διανύει μια όμορφη και ήρεμη περίοδο.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε όταν τάχθηκε υπέρ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη Marfin, επισημαίνοντας ότι δεν τον αγγίζουν συμπεριφορές που ο ίδιος δε συμμερίζεται και καταδικάζει.

Τόνισε δε, ότι η πολιτική ορθότητα αλλάζει τα δεδομένα της έκφρασης σε κάθε τομέα της ζωής, ωστόσο, ο ίδιος δεν είναι διατεθιμένος να περιορίζει την έκφρασή του για να γίνει αρεστός σε κάποιους.

«Εγώ έχω αποφασίσει ότι θα λέω αυτό που θέλω και πιστεύω και σε όποιον αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, μη με βλέπεις. Αν θες να αλλάξεις την πραγματικότητα, άλλαξε τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Εγώ είμαι ακόμα Αριστερός μέσα μου, αν και βγήκαν και είπαν ότι είπα για τον Χρυσοχοΐδη τα καλύτερα κτλ. Στη ζωή θέλω να είμαι μέλισσα, όχι μύγα. Σε έναν χώρο η μέλισσα θα βρει πάντα το λουλούδι για να πάει και η μύγα τα σκ…τά. Είναι στάση ζωής αυτό. Η πραγματικότητα είναι μία, ευθύνη σου είναι το πώς τη διαβάζεις» τόνισε.

Ερωτηθείς για τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο ηθοποιός τόνισε ότι πρόκειται περσσότερο για απομάκρυνση των δυο τους, ενώ δήλωσε ότι διανύει μια περίοδο που απολαμβάνει τη μοναχικότητα.

«Αλήθεια δεν έχω χωρίσει. Απλώς αποφασίσαμε πως ίσως είναι καλύτερο για τη σχέση μας να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλο. Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο. Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο. Απολαμβάνω να είμαι μόνος μου. Από παιδί δεν κρυβόμουν ούτε από τους φίλους μου. Διαβάζω τις ψυχές όλων και βλέπω ότι έχω τα ίδια μέσα μου με τους άλλους που τα κρύβουν. Έχω τα προβλήματα που έχουν όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, απλώς δεν ντρέπομαι να τα λέω» τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος στον εθισμό που είχε με τον εθισμό, κα΄νει λόγο για μια περίοδο που όλα ήταν πιο «θαμπά» μέχρι που άρχισε να συνειδητοποιεί τα «καμπανάκια» που χτυπούσαν.

«Την εποχή του αλκοολισμού ήμουν άψογος επαγγελματικά, απλώς ήμουν λίγο πιο… θαμπός, παραπάνω άνετος απ’ ό,τι χρειαζόταν. Δεν νομίζω ότι θα ζούσα σήμερα αν συνέχιζα να πίνω έτσι. Οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές. Το κανονικό μου ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα. Αυτό που με ανησύχησε στο τέλος ήταν όταν έπινα 23 ώρες την ημέρα επί 40 ημέρες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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