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01.10.2026 09:41

Axios: Ο Ρούμπιο «έδιωξε» τον Αραγτσί από τη Νέα Υόρκη μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις

01.10.2026 09:41
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Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Αυτό αναφέρει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ενημέρωσε ότι η αμερικανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενημέρωσε την ιρανική αποστολή ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έπρεπε να αποχωρήσουν άμεσα από τη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ρούμπιο ζήτησε την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας επειδή είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής της στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είχαν ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, είχε έρθει η ώρα της αναχώρησης.

Ωστόσο, το Axios επικαλέστηκε και δεύτερη πηγή, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πράγματι ζήτησαν από την ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρήσει, αλλά ο Αραγτσί είχε ούτως ή άλλως προγραμματίσει να επιστρέψει στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας.

Το Axios χαρακτήρισε την κίνηση του Ρούμπιο «εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη», επισημαίνοντας ότι καταδεικνύει το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

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