Ιράν: Ο Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο επτά ημερών – «Θα τα παρατήσουν» λέει ο Τραμπ

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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, με την αλληλουχία των ενεργειών να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος.

Ο Αραγτσί αναμένεται να συζητήσει την αμερικανική απάντηση στην Τεχεράνη σήμερα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ιράν παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση επτά ημερών, βάσει της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ να εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ ενημέρωσαν την Τεχεράνη για την απάντηση της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα σε συνάντηση που είχαν στη Ντόχα με τον Αραγτσί και την ομάδα του, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Το κείμενο περιγράφει μια περίοδο επτά ημερών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο -περιλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν-, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Κατάρ μεταφέρει μηνύματα μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Μεταφέρουμε μηνύματα μεταξύ των πλευρών και εργαζόμαστε για την εξεύρεση κοινού τόπου προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας σώσει όλους από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης», σχολίασε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι.

Από την πλευρά του ο Τραμπ επανέλαβε χθες τη θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

«Δεν ξέρω αν πρόκειται να τα παρατήσουν ακόμη, αλλά θα τα παρατήσουν», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες. «Τα πάνε πολύ άσχημα», πρόσθεσε.

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